Ascolti Tv 1 Ottobre | Le Iene | molto bene il debutto con l’omaggio a Nadia Toffa

Ascolti TV | Martedì 1 ottobre 2019. 5 - 3 mln per la Juventus (20.5%). La Strada di Casa 15.7% - partenza record per Le Iene (14.9%) : Le Iene I dati auditel di Martedì 1 ottobre 2019 sono stati diffusi in ritardo. Il motivo è legato ai controlli necessari dopo l’uscita dalla rilevazione di alcuni canali Disney. Nella serata di ieri, Martedì 1 ottobre 2019, su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus vs Bayer Leverkusen ha raccolto davanti al video 5.304.000 spettatori pari al % ...