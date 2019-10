Zuckerberg attacca Warren e prende in giro Twitter | l' audio rubato che

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Se qualcuno cerca di minacciarti, tu vai sul tappeto e combatti”. Probabilmente, quando Markha pronunciato queste parole di fronte ai suoi dipendenti, riferendosi alla candidata del partito democratico Elizabeth, non pensava che qualcun’altro le avrebbe ascoltate e poi lette. Grazie a una registrazioneottenuta da The Verge, invece, le dichiarazioni del patron di Facebook sono uscite allo scoperto.Le trascrizioni riportate dal sito d’informazione americano risalgono a luglio e occupano pagine e pagine. Gli argomenti sono vari. Il Ceo di Facebook denigra, parla degli investimenti sulla sicurezza. E, in particolare, dichiara guerra alla senatrice del Massachusetts, candidata di punta per la leadership dei Democratici, che in passato ha contestato il potere dato alle grandi aziende tecnologiche, tra cui proprio il social ...

