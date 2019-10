Toyota C-HR - Con il restyling raddoppia l' ibrido

Toyota - Nuovo accordo con la Subaru : salirà al 20% del capitale : La Toyota continua a stringere la presa sul settore automobilistico giapponese grazie a un Nuovo accordo con la Subaru. Le due aziende hanno concordato l'acquisto di partecipazioni incrociate che porteranno il gruppo guidato da Akio Toyoda a salire dal 16,83% al 20% del capitale della Casa delle Pleiadi con un esborso di 80 miliardi di yen (680 milioni di euro).La Subaru diventa una consociata. Con l'aumento della quota, la Subaru ...

Debutto in gara non molto fortunato per Fernando Alonso e Marc Coma alla Lichtenburg 400 in Sudafrica: dopo un'incoraggiante gara di qualifica che ha visto il team spagnolo partire al terzo posto, il Toyota Hilux si è ribaltato nella prima giornata al km 27 e i due piloti hanno dovuto fermarsi per rimuovere il parabrezza prima

Fernando Alonso ha completato con successo il test di due giorni a bordo del Toyota Hilux il 2-3 settembre a Szczecin, in Polonia, dove ha percorso 700 chilometri compresi alcuni tratti della Baja Poland recentemente conclusa. La prova ha visto piste di sabbia, terreno duro e morbido e terreni dissestati creati da specialisti di rally e dal partner logistico del team,

Dakar 2020 : prosegue la preparazione di Fernando Alonso con Toyota - sarà in Sud Africa per la Lichtenburg 400 : prosegue senza sosta la preparazione di Fernando Alonso per il Dakar Rally 2020. Il pilota di Oviedo ha completato con successo un allenamento di due giorni in Polonia con la Toyota Hilux, coprendo più di 700 chilometri su un misto di tracciati molto vari tra loro, dalla sabbia a terreni più duri, fino a passaggi sulle grandi buche. Soddisfatto del lavoro svolto il campione spagnolo, un programma ideato dagli specialisti di Overdrive Racing ...

Tokyo 2020 : Toyota diversificherà la mobilità con una gamma di veicoli elettrificati : Il costruttore giapponese, partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici a livello globale, presenterà una gamma completa di...

F1 - Valtteri Bottas prova due vetture da rally : test con Toyota e Citroen del Mondiale. A breve il rinnovo con Mercedes : Valtteri Bottas sembra ormai certo del rinnovo del contratto con Mercedes e dovrebbe essere al volante della Freccia d’Argento anche per il 2020. Il finlandese, secondo nella classifica del Mondiale F1 alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton, era stato messo in dubbio dal team principal Toto Wolff al termine del GP d’Ungheria che ha preceduto le vacanze estive, si parlava di una possibile sostituzione con Esteban Ocon ma ...

Toyota e Suzuki - Rafforzata lalleanza con uno scambio di azioni : La Toyota continua ad ampliare la rete delle sue collaborazioni industriali. La Casa nipponica ha siglato un accordo per uno scambio di azioni con la Suzuki volto a rafforzare lattuale cooperazione industriale ed estenderla a nuove aree tecnologiche. Dallelettrico alla guida autonoma. Lintesa, subordinata al via libera delle autorità competenti nei vari mercati presidiati dalle due società, è il frutto di colloqui ...

Dopo l'annuncio a inizio settimana dell'intenzione di volersi allenare per una possibile partecipazione alla Dakar 2020, Fernando Alonso ha terminato i tre giorni di test con Toyota Gazoo Racing nel deserto della Namibia. Il vincitore del FIA WEC ha completato i quasi 1.000 km al volante del Toyota Hilux, vincitore della Dakar 2019, provato per

Il pilota spagnolo effettuerà una serie di test nei prossimi mesi per prepararsi al meglio in vista della Dakar 2020, a cui parteciperà al volante di una Toyota Fernando Alonso ha deciso, nel 2020 parteciperà per la prima volta alla Dakar al volante di una Toyota. Dopo il successo nel WEC, il binomio che coinvolge il pilota spagnolo e la Casa giapponese si prepara per una nuova appassionante sfida, che richiede però un allenamento

Fernando Alonso alla Dakar? Per ora si parla di lavoro di preparazione ma le basi ci sono. Dopo il successo nel WEC 2018/19, TOYOTA GAZOO Racing e il campione spagnolo uniranno di nuovo le forze nei prossimi mesi per una serie di test con la Toyota Hilux, macchina che dovrebbe correre nel prossimo Dakar Rally,