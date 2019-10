Quattro cda saltati in tre anni | un miliardo di debito Perché Ama è nei guai

Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) Non c'è pace per l'Ama, la grande municipalizzata romana dedicata prevalentemente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Con le dimissioni dell'intero Cda, è la quarta volta che la governance aziendale salta in poco più di 3. A metà 2016, quando la sindaca Virginia Raggi si insedia, a guidare l'Ama è Alessandro Solidoro, nominato dal prefetto Tronca, rimosso per fare posto ad Antonella Giglio. Alla fine del 2017 diventa presidente Lorenzo Bagnacani, che rimane in carica meno di un anno e mezzo. A giugno di quest'anno il nuovo Cda presieduto da Luisa Melara, durato quindi poco più di 100 giorni, fino alle dimissioni in blocco annunciate oggi. Una crisi profonda che affonda le sue radici nella questione contabile. L'ultimo bilancio di Ama approvato, infatti, risale addirittura al 2016. Sul successivo è in corso una partita ...

