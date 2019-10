Abbandonati dal padre ma con la consapevolezza di avercela fatta | Lucas Hernandez svela

Marito e moglie massacrati in casa dopo una rapina - la figlia : "Noi - Abbandonati dallo Stato" : Lui ucciso nel corso di una rapina in casa , lei prima violentata e poi scaraventata dal balcone. Rosita Solano, figlia dei...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'Abbandonati dal governo - scelta precisa per creare qui caos' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgo