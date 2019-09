Tumore ovarico | olaparib in associazione a bevacizumab aumenta il tempo libero da

Scoperto un meccanismo chiave nello sviluppo del Tumore ovarico : Il tumore ovarico rappresenta la principale causa di morte per tumore ginecologico e la quinta per tumore nelle pazienti dei Paesi sviluppati. Questa patologia colpisce ogni anno 5200 donne in Italia e poco meno di 300 mila nel mondo, e nel 75% dei casi viene diagnosticata in fase avanzata. Il carcinoma sieroso ad alto grado è il sottotipo più comune e rappresenta l'80% circa dei tumori ovarici in stadio avanzato, spesso associati a ...