Omicidio Meredith | Rudy Guede torna in semilibertà | niente servizi sociali

Omicidio Meredith - concessa la semilibertà a Rudy Guede : collaborerà con un centro studi : Il tribunale di Roma ha concesso la semilibertà a Rudy Guede , unico condannato per l' Omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. Respinta, invece, la richiesta di essere affidato ai servizi sociali. L'ivoriano, 32 anni e con già 12 anni di reclusione scontati alle spalle, collaborarà con il centro studi criminologici di Viterbo: "Si è sempre comportato in maniera esemplare".Continua a leggere

