Napoli | serve lo scatto di personalità per competere con Inter e Juventus

Napoli - de Magistris scioglie le riserve : «Mi candiderò alle prossime elezioni politiche» : «Quando quest'estate c'è stata la crisi e il Paese sembrava scivolare nell'assoluta ingovernabilità, ho detto quello che pensavo e che penso: quando ci saranno le...

Napoli ricorda Siani - Fico : serve soluzione definiva alla Camorra : Il testamento morale del giornalista Giancarlo Siani, ucciso a soli 26 anni dalla Camorra il 23 settembre 1985, è ancora materia viva. Non solo negli oggetti che ce lo ricordano. A Napoli ha aperto i battenti la sala della memoria, presso il Pan, per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata: quelle anime belle come Siani, che dalla Camorra è stato ammazzato. A 34 anni dalla sua scomparsa, la lezione del passato è più nuova ...

LIVE Lecce-Napoli 0-2 - Serie A calcio in DIRETTA : serve la scossa per i salentini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Angolo per il Napoli che batte Fabian Ruiz, palla in mezzo ma nessuno riesce nella deviazione vincente. 46′ Esce Tachtsidis ed entra Petriccione per il Lecce. Inizia il secondo tempo. 15.49 Partita mai in discussione, il rigore mette quasi al sicuro il Napoli. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finito il primo tempo! 45′ Ammonito Elmas che trattiene per la maglia ...

Libero : al Napoli non serve la partita perfetta per battere il Liverpool. Vittoria voluta : Su Libero Claudio Savelli mette a confronto la prestazione dell’Inter contro lo Slavia Praga e quella del Napoli contro il Liverpool. La squadra di Antonio Conte ha approcciato la partita di Champions come se avesse già vinto prima di giocarla. L’esatto opposto di quanto vuole il tecnico e soprattutto di quello che l’Inter può permettersi alla luce dell’impegno di sabato, il derby. “L’Inter deve andare sempre a ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : serve la giocata di Insigne o Mertens per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Il Napoli ha ora superato il LIVErpool come numero di passaggi effettuati 334 a 330. 50′ Miracolo di Adrian che su un cross di Mario Rui per Mertens colpisce al volo, ma con la mano aperta respinge il tiro. 48′ Si scalda Llorente che potrebbe entrare nel corso del secondo tempo. 46′ Qualche problema alla schiena per Lozano ma non sembrano esserci particolari ...

Gazzetta : “Il campionato non è nato morto. Il Napoli ha capito che serve fame per battere le Juve» : Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport scrive che da Torino arriva la notizia che il campionato non è nato morto. E scrive: «Il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, ...

Icardi e Dybala serve svolta - Lozano al Napoli : Piu' che calciomercato, una partita a scacchi. Dove, al posto di torri e alfieri, ci sono i nomi di Mauro Icardi, Paulo Dybala, Edin DZEKO, Gonzalo HIGUAIN, e con l'incognita di re NEYMAR che potrebbe mettere a soqquadro il calcio europeo, scatenando un effetto domino e finanziario senza precedenti. Intanto, in attesa di trovare finalmente la quadra per l'attaccante bosniaco della Roma, l'Inter sta per chiudere per PERISIC che ha svolto le ...

Sconcerti : “Al Napoli serve un acquisto shock che renda i giocatori insicuri” : La sorpresa del mercato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è la Juve. O meglio, la difficoltà improvvisa in cui si trova il club bianconero. Qualcosa cui non eravamo abituati. Il club ha necessità di vendere molti giocatori importanti. Deve farne a meno e anche farseli pagare bene. A questo si aggiunge il fatto che Sarri ha difficoltà a farsi capire dai suoi calciatori e neppure sa a quali deve insegnare il suo gioco. “Se per ...

?Crisi Edenlandia - in campo il Comune di Napoli : «Lavoratori a rischio - serve chiarezza» : Il giorno dopo, l?apprensione ha una sola voce. Le reazioni alla crisi di Edenlandia, della quale Il Mattino ha riferito ieri, sono unanimi e trasversali. L?assessore al Lavoro del...

Sconcerti : «Molto difficile migliorare il Napoli - il grande giocatore serve più alla piazza che alla squadra» : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza lo scambio in ballo tra Lukaku e Dybala per fare un discorso più generale sulle trasformazioni, sofferte, di Juve e Inter. I cambiamenti dei due club, conclude, avvantaggiano le squadre che per ora hanno fatto di meno: Torino, Atalanta e Napoli. Il Torino e l’Atalanta ora sanno come divertirsi e il Napoli ha bisogno di un grande giocatore più per la piazza che per un’utilità ...