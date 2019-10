Il voto a 16 anni riunisce Conte e Salvini

Simona Tagli rivela : “Ho fatto un voto di castità alla Madonna di Lourdes - sono 10 anni che non faccio sesso” : Simona Tagli è stata ospite di Mattino Cinque e, intervistata da Federica Panicucci, ha rivelato di aver fatto un voto di castità e, pertanto, di non avere rapporti sessuali con un uomo da dieci anni. “sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto”, ha rivelato la showgirl che ora gestisce un negozio di ...