Il Bonus Befana per incentivare i pagamenti elettronici | ecco cos' è

Manovra - il Tesoro lavora a sterilizzazione Iva - cashback e super Bonus Befana : Non fare aumentare l'Iva ma, anzi, cercare di abbassare l'imposta sui beni di prima necessità, dal latte alle bollette.

Conte : "Niente aumento Iva - trovati i 23 mld" |"Bonus Befana" per chi paga con le carte : "Stiamo lavorando per portare l'Iva sulle bollette dal 10% al 5%, e su latte, pasta pane dal 4% all'1%", ha aggiunto il premier, precisando che per raggiungere questo obiettivo "dobbiamo incentivare l'uso dei mezzi elettronici, ma serve per questo un piano nazionale".

Bonus Befana e Cashback - l'ultima idea del governo giallo-rosso per diminuire l'evasione fiscale : "Cashback". È questa la nuova misura che il governo giallorosso è intenzionato ad introdurre nella manovra 2020, proponendo di fatto un rimborso fiscale (probabilmente mese per mese) sugli acquisti effettuati con moneta elettronica, bancomat o carta di credito. Lo "scontò potrebbe attestarsi al 3% o

Conte : abbiamo i 23 miliardi - Iva tagliata e superBonus Befana. Opposizioni in grande fermento : "Io sono il riformatore del Paese, questo è il mandato che ho avuto dagli italiani". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrato da poco da New York, che fuori da Palazzo Chigi annuncia alla stampa la buona notizia: ci sono i 23 miliardi di euro che permetteranno di non toccare l'Iva. Le rassicurazioni relative all'Iva cadono su uno dei nodi principali che vedono le Opposizioni in grande fermento proprio quando il Consiglio dei ...

Manovra - allo studio Bonus Befana per chi paga con carta e bancomat : cos’è e come funziona : Tra le misure per la lotta all'evasione fiscale, il ministero dell'Economia e Palazzo Chigi stanno pensando a un nuovo meccanismo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. Si tratta di un super-bonus da erogare una volta l'anno (a inizio gennaio) che già viene chiamato bonus della befana: ecco di cosa si tratta e come potrebbe funzionare.Continua a leggere

Manovra : tasse in busta paga ridotte - niente flat tax estesa alle partite Iva Ipotesi cashback e «Bonus della Befana» : Le ipotesi allo studio del governo per la Manovra 2020, dal taglio del cuneo fiscale alla lotta all’evasione attraverso i pagamenti elettronici, soglia ridotta per il subappalto nei cantieri

Def : Mef lavora a cashback Iva - detrazione 19% con superBonus giorno befana : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un super bonus che arriverà alla befana, una sorta di dono dell’epifania del governo giallorosso. E’ questa l’ipotesi alla quale lavora il Mef in filo diretto con Palazzo Chigi. Si tratta del cosiddetto cashback, ovvero la restituzione di parte dell’Iva per chi usa carte e bancomat evitando il ricorso al contante. A quanto si apprende, l’Iva non verrà aumentata su alcun ...

Cashback - "Bonus Befana" e tasse : cosa bolle nel pentolone della manovra : Il premier Conte annuncia: ''Trovati i 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva'', ma cosa ci sarà nella legge di...

