Gabriele e Silvia | Temptation | discordia surreale sul verso del cinghiale

Gabriele Pippo deluso da Silvia Tirado : “Ho capito come finirà” : Temptation Island Vip: Silvia Tirado lascia Gabriele Pippo senza parole Gabriele Pippo è sempre più deluso e amareggiato dall’atteggiamento assunto dalla sua fidanzata a Temptation Island Vip. Alessia Marcuzzi ha mostrato al figlio d’arte alcune clip che ritraggono la sua fidanzata in dolce compagna del suo tentatore. Silvia Tirado non ha paura di affermare che il ragazzo che sta conoscendo all’interno del villaggio ...

Gabriele e Silvia - parla Pippo Franco : “Spero che lui non soffra” : Pippo Franco sul figlio Gabriele: “Spero che lui ne esca senza dolori” Quella di ieri è stata una puntata di Temptation Island Vip piuttosto intensa che ha visto il viaggio nei sentimenti delle coppie in gara arrivare quasi al termine. Se la prossima settimana si scoprirà che cosa succederà tra Chiara e Simone, una delle coppie che ieri ha fatto più discutere è stata quella composta da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Sono fidanzati ...

Gabriele Pippo sbotta dopo il falò : “Silvia Tirado è un’arrivista” : Temptation Island Vip: Gabriele Pippo perde la pazienza con Silvia Tirado Gabriele Pippo non ha preso bene i, numerosi, video che Alessia Marcuzzi gli ha mostrato al falò di questa sera di Temptation Island Vip. Nei video in questione la fidanzata si confida con il suo tentatore, rivelandogli che gli mancano le attenzioni che il figlio di Pippo Franco le dedicava un tempo. Silvia Tirado ha raccontato di quando durante il primo mese che ...

Gabriele Pippo e Silvia Tirado : Pippo Franco fa una confessione choc : Pippo Franco sul figlio Gabriele Pippo: “Raramente lo vediamo e lo sentiamo poco” Temptation Island Vip non ha raccolto i telespettatori sperati: rispetto alla scorsa edizione condotta da Simona Ventura gli ascolt sono più bassi e anche l’interesse del pubblico sembra essere scemato. Colpa di un cast non all’altezza? Dopo gli abbandoni anticipati di Ciro e Federica, Er Faina e Sharon, ecco che sono sbarcati ...

Temptation Island Vip : cinque coppie rimaste in gara - Gabriele e Silvia nuovi concorrenti : Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, raccogliendo davanti alla televisione quasi 3 milioni di spettatori, cioè il 17,75% di share. Ancora una volta si tratta di un risultato basso rispetto alle puntate dell’edizione “Nip” di Temptation Island, che è arrivata a raggiungere 5 milioni di spettatori. Nel corso della puntata la coppia formata da Er Faina (Damiano Coccia) e Sharon ha deciso di abbandonare ...

Gabriele e Silvia a Temptation - Pippo Franco : “Lui è in isolamento” : Temptation Island Vip: arrivano Gabriele Franco e Silvia Maturani. Pippo Franco dice la sua Dopo una settimana dal debutto, gli ascolti di Temptation Island Vip continuano a calare. Neanche l’abbandono di Er Faina e Sharon e lo sbarco della nuova coppia formata da Gabriele Franco e Silvia Maturani ha attirato l’attenzione del pubblico da casa. Intervistato da Il Tempo, Pippo Franco ha detto la sua sul figlio e sulla sua compagna, ...

Gabriele Pippo e Silvia Tirado : età - altezza - peso e figli : Gabriele Pippo è il primogenito del comico e attore Pippo Franco, all’anagrafe Francesco Piippo e della seconda moglie, la cabarettista e attrice teatrale Piera Bassino. Dal padre ha preso la passione per il mondo dell’arte e in particolare della musica, tanto che dopo aver studiato ed essersi specializzato in musica elettronica è diventato un produttore professionista. Come si legge sul suo account Instagram, infatti, Gabriele Pippo è ”Producer ...

Anticipazioni Temptation Island del 16 settembre : entrano Gabriele e Silvia - Anna in crisi : È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi 16 settembre, infatti, fidanzati e tentatori torneranno in onda in prima serata su Canale 5, con sorprendi novità riguardanti il loro percorso. Una nuova coppia sbarcherà in Sardegna per sostituire Ciro Petrone e Federica Caputo dopo la fuga di lui avvenuta la scorsa settimana e la conseguente espulsione. Al loro posto arriverà il ...

