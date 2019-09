Ciclismo | Davide Cassani | “Sono orgoglioso della prova della squadra ai Mondiali | ci

Ciclismo - Davide Cassani : “Sono orgoglioso della squadra - ci riproveremo con più forza l’anno prossimo” : L’Italia ha corso bene ma è mancata la ciliegina sulla torta. Il responso della prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire è questo. E’ mancato il colpo risolutivo di Matteo Trentin (secondo), a cui sono mancate le gambe, dopo una corsa molto faticosa, resa ancor più logorante dalle cattive condizioni meteorologiche. Una gara interpretata alla perfezione dalla Nazionale guidata dal CT Davide Cassani al quale ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani la mente dietro la miglior spedizione azzurra degli ultimi 10 anni. L’Italia torna - finalmente - dove le compete : Era dal 2008 che l’Italia non vinceva un Campionato del Mondo di Ciclismo su strada maschile di qualunque categoria. Elite, U23, juniores non faceva differenza. Dopo i grandi fasti dei decenni precedenti, infatti, negli anni ’10 la maglia iridata era diventata un oggetto irraggiungibile per gli azzurri. Il Bel Paese era stato, così, sovente salvato dalle donne. Qualcosa, però, è cambiato da quando Davide Cassani è diventato CT della ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani demiurgo straordinario - tutte le mosse azzeccate. Italia la squadra migliore : È mancato lo spunto finale, sono mancati 200 metri. Il sogno è svanito proprio negli ultimi dieci secondi di gara. Matteo Trentin, quando sembrava lanciato verso il titolo iridato ai Mondiali di Ciclismo 2019 nello Yorkshire, è stato sconfitto dal danese Mads Pedersen, dovendosi accontentare della medaglia d’argento. Tutta l’Italia esce fuori dalla gara odierna con l’amaro in bocca: torna il Bel Paese sul podio ad undici anni ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Davide Cassani : “Sarà una corsa diversa. Forse all’Italia va ancora meglio” : Davide Cassani accoglie con un certo ottimismo la notizia del cambio di percorso ai Mondiali nello Yorkshire, spiegando ai microfoni della Rai come la situazione possa perfino giovare ai colori italiani. Rimane, comunque, dubbioso sui tempi della comunicazione, anche considerando che si sapeva già dalla sera di ieri che il percorso poi cancellato era allagato. Così il ct dell’Italia: “Già ieri mi ero accorto che alcune strade erano ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Pronti ad ogni evenienza. Con la pioggia tracciato pericoloso” : Si avvicina sempre più l’appuntamento clou di questa stagione per il Ciclismo su strada: il giorno della prova in linea maschile del Mondiale di Ciclismo nello Yorkshire. Ancora un paio di giorni e arriverà l’attesissima domenica 29 settembre: nel pomeriggio sarà assegnata la maglia iridata. L’Italia sogna e ci prova: gli azzurri non trovano il successo dal lontano 2008, quando Alessandro Ballan si impose a Varese. A parlare ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “L’Italia è forte - corridori di fondo e veloci : pronti per ogni occasione - circuito insidioso” : L’Italia è in festa ai Mondiali 2019 di Ciclismo grazie a Filippo Ganna che ha conquistato una strepitosa medaglia di bronzo nella cronometro, risultato di lusso per l’azzurro che ha giganteggiato lungo i 54 km contro il tempo ed è riuscito a salire sul podio iridato in maniera inattesa alle spalle di Rohan Dennis e Remco Evenepoel. La nostra Nazionale, però, si sta già preparando per la prova in linea che andrà in scena domenica 29 ...

Ciclismo - Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali : “Voglio una squadra d’assalto che corra senza badare agli avversari” : Domenica 29 settembre si avvicina e nella prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo l’Italia vorrà lasciare il segno. Il titolo iridato manca da undici anni, l’ultimo sigillo fu di Alessandro Ballan a Varese con quello scatto da finisseur che infiammò il pubblico presente in strada. La compagine guidata dal CT Davide Cassani farà di tutto per interrompere il digiuno in Yorkshire ma non sarà affatto facile. I rivali ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani ha scelto i titolari dell’Italia. Davide Formolo sarà prima riserva : I giochi sono fatti. Davide Cassani ha preso la sua decisione e ha scelto gli uomini che prenderanno parte alla prova in linea dei Mondiali 2019 in Yorkshire di Ciclismo. Gli azzurri ai nastri di partenza saranno i seguenti: Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Diego Ulissi, Davide Cimolai, Alberto Bettiol, Salvatore Puccio, Gianni Moscon e Giovanni Visconti. Cassani quindi potrà contare nel ruolo di riserva su Kristian Sbaragli e su Davide Formolo, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Davide Cassani : “La prima riserva è Sbaragli. Non avevo dubbi sulla grande condizione di Trentin” : Al termine del Trofeo Matteotti, il CT Davide Cassani ha annunciato che Kristian Sbaragli sarà la prima riserva azzurra per la prova in linea Elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo, che sono partiti oggi nello Yorkshire (Gran Bretagna) con la cronometro a squadre mista. La seconda riserva verrà comunicata nei prossimi giorni e restano quindi in nove in lizza per otto posti: Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Davide Formolo, ...

Ciclismo Davide Cassani - Mondiali 2019 : “Devo ancora scegliere le due riserve - : Al termine del sedicesimo Memorial Pantani Davide Cassani ha annunciato i dieci corridori che partiranno verso il Mondiali di Ciclismo 2019. Ad Harrogate, nello Yorkshire, saranno solo otto i corridori protagonisti nella domenica più attesa dagli appassionati di Ciclismo. “Mi riservo di decidere le due riserve tra i dieci nei prossimi giorni. Intanto sicuramente posso affermare i dieci che saranno della partita, Alberto Bettiol, Davide ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani testa due Nazionali al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini : Si avvicinano i Mondiali 2019 di Ciclismo, che si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Ieri il CT della Nazionale Davide Cassani ha comunicato la lista dei preconvocati per la rassegna iridata, ma la composizione definitiva delle squadre verrà resa nota successivamente, per poter sciogliere gli ultimi dubbi. Questa settimana si svolgeranno infatti diverse classiche italiane, che serviranno a Cassani per valutare la ...

Ciclismo - Davide Cassani preoccupato per gli infortuni di Formolo e di Bettiol : “Non ci volevano” : Il 29 settembre la Nazionale italiana di Ciclismo ha un solo obiettivo nel mirino: vincere il titolo iridato nella corsa in linea con uno dei sui alfieri nello Yorkshire e tornare a far esultare i tifosi del Bel Paese. Sfortunatamente, però, questo avvicinamento alla competizione iridata non è dei migliori per la compagine guidata dal CT Davide Cassani. I due problemi fisici occorsi a Davide Formolo e ad Alberto Bettiol non facevano certo parte ...