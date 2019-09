Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma –, coordinatore romano di Forza Italia:Rosario Antonio D’Acquisto è stato un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, insignito di Medaglia d’oro al valor militare alla memoria per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. In, nella sala della Protomoteca, ho partecipato al IVe portando il saluto dell’Assemblea Capitolina, nella convinzione profonda di quanto sia importante mantenere viva la sua figura come esempio per le nuove generazioni. Per questo presenterò unain Aula affinché le Scuole di Roma possano trovare una sinergia per farancor di più. Cosìcoordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina L'articolo...

romadailynews : #Campidoglio – VI Memorial Salvo D’Acquisto, Davide Bordoni: Mozione per far conoscere… -