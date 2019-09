VIDEO Lewis Hamilton | “Una vittoria di squadra | bravi a non mollare mai”

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi. L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Russia : “Non miglioriamo a ritmo della Ferrari - dobbiamo tirare fuori il massimo” : Lewis Hamilton ha faticato nelle prove libere del GP di Russia 2019 e al termine della giornata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “E’ stata una giornata di scoperta ed esplorazione, non abbiamo però migliorato come gli altri che hanno fatto progressi importanti. Sul dritto avevamo in preventivo un ritardo di otto decimi dalle Ferrari, siamo migliorati ma non al loro ritmo. Pensiamo di migliorare ma non è un ...

VIDEO - F1 GP Russia 2019. Lewis Hamilton : “Contro le Ferrari servirà il massimo” : Le ultime tre sconfitte consecutive sicuramente si sono fatte sentire. Le classifiche sono ancora molto tranquille per le Mercedes, ma quest’ultimo periodo è nettamente favorevole alle Ferrari, con la doppietta di Leclerc ed il successo di Vettel a Singapore. In Russia, per il GP di Sochi, Lewis Hamilton cerca riscatto: “Contro le Ferrari servirà il massimo”. Andiamo a sentire le parole alla vigilia del fenomeno ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Tre pole di fila di Leclerc? M….” : Lewis Hamilton non ha nascosto il proprio stupore relativamente alla prestazione delle Ferrari nelle qualifiche del GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay le Rosse non sembravano avere tante chance e invece, anche grazie agli aggiornamenti tecnici portati dai tecnici di Maranello, Charles Leclerc (1°) e Sebastian Vettel (3°) sono stati protagonisti. In particolare il 21enne monegasco ha ottenuto la terza ...

Si deve accontentare della seconda piazza il pilota della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton nelle qualifiche ufficiali del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: "Potenzialmente non sembrava la pista delle Ferrari, ma hanno fatto un gran lavoro".

Lewis Hamilton sfrecciava sul monopattino nel paddock di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, a pochi istanti dall'inizio delle prove libere 1 ha rischiato di urtare un astante a cui ha fatto volare via il telefonino.

Il pilota della Mercedes causa la prima bandiera rossa della terza sessione di prove libere, stampandosi contro le barriere La mattina della Mercedes a Spa non poteva andare peggio di così, incidente per Lewis Hamilton nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota britannico perde il controllo della sua monoposto al La Fagne, stampandosi contro il muro di protezione a velocità comunque sostenuta.

VIDEO F1 - Lewis Hamilton lascia il marchio in Ungheria - la Ferrari fa da spettatrice : Il Gran Premio di Ungheria 2019 ha incoronato, per l’ennesima volta, un Lewis Hamilton stellare che ha saputo avere la meglio di un Max Verstappen sempre più ai piani alti delle classifiche. Il duello tra il portacolori della Mercedes e quello della Red Bull ha impreziosito la gara di Budapest, mentre tutti gli altri, Ferrari in primis, non hanno potuto che fare da spettatori. Le due Rosse sono giunte al traguardo con oltre un minuto di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Non temo la rimonta Red Bull - serve essere costanti” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019 con una condotta di gara impeccabile, ha stravolto la propria strategia per cercare di battere Max Verstappen e ci è riuscito grazie a un sorpasso micidiale a quattro giri dal termine dopo aver recuperato una ventina di secondi sull’alfiere della Red Bull. Il pilota della Mercedes si è comportato da vero Campione del Mondo, è tornato al successo dopo la battuta d’arresto in Germania e ha ...