Lazio-Genoa 4-0 | valanga biancoceleste | Immobile segna e abbraccia Inzaghi

Lazio-Genoa 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile e Radu trascinano i biancocelesti [FOTO] : Lazio-Genoa, LE pagelle DI CalcioWeb – La Lazio riparte alla grande dopo lo stop di San Siro. Vittoria netta contro il Genoa, in rete Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile. Da sottolineare il bell’abbraccio tra Immobile e Simone Inzaghi dopo il quarto gol, dopo le polemiche dell’ultima settimana. In alto la FOTOGALLERY. Lazio-Genoa, LE pagelle DI CalcioWeb Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu ...

Lazio-Genoa 4-0 diretta : a segno anche Immobile

Lazio-Genoa 3-0 diretta : Caicedo confeziona il tris biancoceleste

Lazio-Genoa 2-0 diretta : apre Milinkovic - Radu raddoppia

Lazio-Genoa 0-0 diretta : formazioni ufficiali - Correa e Immobile in attacco

Lazio-Genoa - diretta dalle 15 : formazioni ufficiali - Correa e Immobile in attacco

Formazioni ufficiali Lazio-Genoa : torna Immobile : Formazioni ufficiali Lazio-Genoa – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel match delle 15 in campo Lazio e Genoa, la squadra di Simone Inaghi è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Inter, la prestazione di San Siro è stata comunque positiva. Momento non entusiasmante per gli uomini di ...

Probabili formazioni Lazio-Genoa : torna titolare Immobile - possibile riposo per Schone : Probabili formazioni Lazio-Genoa – La Lazio torna all’Olimpico dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter. Avversario sarà il Genoa, reduce da un periodo di involuzione e dallo 0-0 contro il Bologna. I biancocelesti tornano ad affidarsi ad Immobile, in difesa dovrebbe tornare titolare Radu. Andreazzoli sceglie ancora Kouamé-Pinamonti in attacco, possibile riposo per Schone. Le Probabili scelte dei due ...

Lazio-Genoa - Andrezzoli : “Calendario duro - ma i ragazzi hanno voglia”. Indicazioni su chi riposa : “Abbiamo avuto un inizio di calendario duro. Dobbiamo partire dal buono che abbiamo fatto e cercare di crescere. E’ importante basarsi sul gioco, che è la componente che può aiutare a ottenere i risultati”. Aurelio Andreazzoli mantiene l’ottimismo. Domani c’è la Lazio, “una squadra che gioca con una fisionomia ben definita e che è redditizia, grazie anche a mister Inzaghi”. Il tecnico ha detto di ...