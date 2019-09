Daspato a vita | «Ho sbagliato a insultare Juan Jesus | ma l’onda mediatica è stata

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Repubblica ha intervistato Andrea Dell’Aquila, il giovane romano escluso adallo stadio della Roma per aver insultato. Era stato lo steso calciatore, con un post in cui mostrava uno screen delle sue offese («Torna al giardino zoologico. Scimmione. Negro»), a denunciarlo, chiedendo alla società di intervenire. Dopo un botta e risposta con la Lega, il club giallorosso ha deciso di sanzionare Dell’Aquila bandendolo adallo stadio, è la prima volta che avviene in Italia. «Chiedo scusa: hoe non voglio cercare giustificazioni». Ha esordito Dall’Aquila, rammaricandosi non per l’esclusione e, ma perchéabbia reso pubblico il suo nome «Io ho, maesagerata. Se capita a un ragazzetto di sedici, diciassette anni non puoi sapere che reazioni può avere. Se uno si butta di sotto perché non regge ...

angelomangiante : Daspato a vita un coniglietto da tastiera. Il razzismo si combatte anche così. Ben fatto Roma. ?? - napolista : Daspato a vita: «Ho sbagliato a insultare #JuanJesus, ma l’onda mediatica è stata esagerata» Andrea Dell’Aquila a… - rossi20_rossi : RT @siamo_la_Roma: ??? Il 'tifoso' daspato a vita prova a giustificarsi ?? 'Ho chiesto scusa a #JuanJesus e al club' ?? 'Non meritavo tutta qu… -