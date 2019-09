Sayonara Wild Hearts - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 28 settembre 2019)è una strana chimera, composta da tanti elementi eppure incredibilmente dosata nelle proporzioni, tornita nelle forme e distinguibile nella sua stranezza. Un po' come quei sogni fatti di tante figure che poi, a conti fatti, si riesce a isolare e interpretare. La testa è un rhythm game, su questo non c'è dubbio. Ma abbiamo anche una coda da racing su corsie, una zampa da shooter e una criniera da videoclip musicale. In sintesi, il gioco ha un cuore da Arcade, un album pop in veste videoludica. Sicuramente è un indie sui generis.Stando alle parole di Simon Flesser e Magnus Garderbäck (gli autori), non a caso tra le fonti d'ispirazione troviamo F-Zero e Out Run, che aveva raggiunto i nostri cabinati. Insieme a Space Harrier, Gradius, Rhythm Paradise, Wario Ware e Ouendan. Spaziamo dunque da un punto all'altro del panorama videoludico. Per quanto riguarda il design, ...

