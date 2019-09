Planking challenge | anche in Campania ragazzi sdraiati sulla strada sfidano le auto

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) A circa un mese di distanza dalla macabra moda del Samara, sbarca inil, una nuova sfida tra giovanissimi che rischia di innescare un nuovo e pericolosissimo fenomeno di massa. Il: primo episodio a Caserta Un nuovo fenomeno sta imperversando tra ini delladi età compresa tra i dodici e i quattordici anni: il. Il primo pericoloso avvistamento è avvenuto nella giornata di ieri, in provincia di Caserta: una donna viaggia a bordo della suamobile, poco prima delle 13.00, quando nota alcunini stesi sull'asfalto al centro della, prontamente levatisi all'arrivo del veicolo. Lo scherzo non ha avuto, fortunatamente, conseguenze negative, dal momento che la donna al volante viaggiava a velocità moderata: a filmare il tutto con uno smartphone, uno dei membri della comitiva, ...

antoniomorransr : Ragazzi stesi in strada in attesa delle auto. Allarme per il “Planking Challenge” - NsSalerno : Quando ogni commento è superfluo!!! - GianpaoloBresci : GENITORI PER FAVORE STATE ATTENTI .... CAZZO Ma i ragazzini stanno esagerando -