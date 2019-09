Lazio | Inzaghi | “Non mi basta più giocare bene | ci servono i punti”

Inter-Lazio - pensieri ai due tecnici : Conte coi piedi per terra - Inzaghi non ci sta : La sfida tra Inter e Lazio è appannaggio dei nerazzurri, a cui basta una rete di D’Ambrosio per vincere la quinta partita in altrettante gare e rimanere a punteggio pieno. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Conte ed Inzaghi. Conte – “Una vittoria pesante, contro una squadra molto molto forte e ben allenata da Simone Inzaghi. E oggi si è visto, hanno cambiato tanto rispetto al Parma ...

Probabili formazioni Inter-Lazio : dubbi davanti per Conte e Inzaghi : Probabili formazioni Inter-Lazio – La capolista nerazzurra, a punteggio pieno, cerca il quinto squillo consecutivo dopo l’entusiasmo per la vittoria nel derby. Ma Antonio Conte è alla quarta partita in dieci giorni e potrebbe far rifiatare qualcuno. Come ad esempio Lukaku, che si porta ancora dietro qualche problemino alla schiena. Il tecnico dell’Inter scioglierà i dubbi solo all’ultimo, ma se il belga non dovesse ...

Inter-Lazio - Inzaghi in conferenza : “Immobile si è scusato ed è tutto chiarito. Conte? Può competere per lo scudetto” : L’allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa il match con l’Inter, in programma domani sera a San Siro Inter-Lazio si candida ad essere il big match della quinta giornata di Serie A, in programma domani sera nella splendida cornice di San Siro. Una partita aperta ad ogni risultato, con due squadre pronte a darci dentro per portare a casa i tre punti. ALFREDO FALCONE/LaPresse Simone Inzaghi non ha nessuna ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : “Battibecco con Immobile?” - il tecnico risponde così… : “Domani sarà una partita impegnativa contro una squadra forte. Serviranno coraggio e personalità perché troveremo un ambiente carico e uno stadio pieno che inciterà i nostri avversari fino alla fine. Servirà lucidità”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter a San Siro. “Dobbiamo sempre lavorare tutti insieme con i piedi per ...

Lazio-Parma - Immobile torna sui suoi passi dopo lo sfogo : sui social arrivano le scuse a Inzaghi e ai compagni : L’attaccante della Lazio ha voluto chiedere scusa pubblicamente per il comportamento tenuto dopo la sostituzione nel match con il Parma Non è passato inosservato ieri lo sfogo di Ciro Immobile dopo la sostituzione decisa da Inzaghi nel secondo tempo di Lazio-Parma, match concluso 2-0 per i biancocelesti proprio con una rete dell’attaccante napoletano. ALFREDO FALCONE/LaPresse Una serata macchiata dal comportamento arrivato ...

Clamoroso Lazio - alta tensione Immobile-Inzaghi : tutti i dettagli : Si sta giocando l’ultimo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Parma in una partita che ha fatto vedere buone giocate. A 25 minuti dalla fine biancocelesti in vantaggio grazie alla rete siglata da Ciro Immobile dopo appena 8 minuti su assist da parte di Luis Alberto. Poi l’episodio incredibile si è verificato al 65′, Inzaghi sostituisce clamorosamente Immobile con Caicedo, Ciro esce ...

Lazio-Parma - Simone Inzaghi avverte : “Non siamo né polli - né fenomeni” : “C’è delusione per queste due sconfitte ma c’è anche tanta fiducia. Voglio che la mia Lazio riparta con molta voglia e motivazione. Bisogna mantenere l’umiltà che abbiamo sempre avuto”. Alla vigilia del posticipo di domani sera all’Olimpico contro il Parma, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi fa il punto della situazione e risponde alle critiche e a chi ne contesta certe scelte: “In ...

Probabili formazioni Lazio-Parma : importanti recuperi per Inzaghi e D’Aversa : Probabili formazioni Lazio-Parma – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della competizione. A chiudere la giornata un match importante, quello tra Lazio e Parma. Momento di crisi per i biancocelesti che sono reduci da un doppio ko, il primo in campionato contro la Spal, il secondo in Europa League. Avvio non entusiasmante per il Parma, la ...

Cluj-Lazio - Simone Inzaghi : “Sconfitta immeritata. Il rigore è viziato da un fallo precedente su Leiva” : “Il risultato non ci sta, la sconfitta è immeritata. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore, viziato da un precedente fallo su Leiva. Ma se l’avessimo chiusa prima, non avremmo avuto da reclamare”. Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, sconfitto all’esordio in Europa League in casa del Cluj. L’allenatore reclama per il penalty dell’1-1 ma fa i complimenti alla squadra: ...

Cluj-Lazio live - le formazioni ufficiali : turnover Inzaghi : Cluj-Lazio live – Inizia dalla Romania il cammino della Lazio in Europa League. Avversario il Cluj di Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta sul campo della Spal e vorrà subito iniziare al meglio la competizione. L’intenzione è quella di portare a casa i tre punti, nonostante gli avversari siano una compagine temibile. Le formazioni ufficiali del ...