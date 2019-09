Hong Kong | proteste e scontri con la polizia nel quinto anniversario di Occupy Central

A Hong Kong c’è stato il primo di una serie di incontri pubblici tra la governatrice Carrie Lam e la popolazione : A Hong Kong, dove da più di tre mesi proseguono dure e affollate proteste contro il governo e la Cina, si è tenuto oggi un incontro tra alcuni residenti (rappresentanti della “popolazione”) e la governatrice Carrie Lam. È il primo

Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da Hong Kong sulle tracce degli italiani d’esportazione : Alessandro Borghese riparte su Sky Uno martedì 24 settembre Per riempire le repliche costanti di Sky Uno e Tv8 servono anche nuove puntate. Ecco così che Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da questa sera martedì 24 settembre con un nuovo ciclo di 7 puntate in onda in prima tv assoluta su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Addirittura questo nuovo ciclo parte da Hong Kong dove si ...

Trump all'Onu attacca la Cina : "Protegga la libertà di Hong Kong e Wto da riformare" : Il presidente americano a tutto campo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite con i sui temi classici: dalla linea duro contro l'Iran alla Nordcorea, dalla difesa dei confini contro l'immigrazione all'attacco alle Ong e ai "globalisti"

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2019 - anticipazioni prima puntata : tutti a Hong Kong : Alessandro Borghese torna a condurre e giudicare la sfida di 4 Ristoranti e parte da Hong Kong per l'edizione 2019, al via questa sera, martedì 24 settembre, alle 21.15 su SkyUno. Un debutto decisamente innovativo per un format che è ormai una garanzia e che presenta sette nuove puntate per sette nuove sfide: dopo Hong Kong si va all’Isola d’Elba, Palermo, Gargano, Firenze, Franciacorta e Riviera di Ulisse, ovvero sulla costa del golfo di ...

4 Ristoranti : nella prima puntata Alessandro Borghese in trasferta ad Hong Kong : 4 Ristoranti Il tour culinario di Alessandro Borghese sta per ripartire. I nuovi episodi di 4 Ristoranti andranno in onda da stasera alle 21.15 su Sky Uno, e vedranno ancora una volta quattro protagonisti contendersi, in ognuna delle 7 tappe raggiunte del programma, il titolo di miglior ristorante in una particolare categoria e area geografica. In occasione della prima puntata Borghese varcherà i confini nazionali per approdare ad Hong Kong. Il ...

«4 Ristoranti» riparte da Hong Kong ed è subito Borghese-mania

A Hong Kong un ristorante ha creato un menu ispirato alle proteste : Un fermo immagine del video della Reuters dedicato al menu ispirato alle proteste di Hong Kong (fonte: Reuters) Uova alla gas lacrimogeno o un drink decorato con quello che sembra un occhio insanguinato. Non si tratta di ricette splatter pensate per festeggiare Halloween, ma dei piatti inseriti nel menu di un ristorante di Hong Kong per ricordare le proteste pro-democrazia degli ultimi mesi. Il proprietario del ristorante Spicy Andong, Roy Ma, ...

Hong Kong apre in rialzo a +0 - 11% : 4.33 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo alla prova dei mercati dopo il 16/mo weekend consecutivo di proteste anti governative e di scontri tra attivisti pro-democrazia e polizia. L'Hang Seng sale dello 0,11% e si attesta a 26.463,62 punti. In calo l'avvio di Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite cedono nelle prime battute, rispettivamente, lo 0,27% (a 2.998,40 punti) e lo 0,31%, a quota 1.670,10

Ancora proteste - ancora lacrimogeni della polizia a Hong Kong : La polizia di Hong Kong ha usato i lacrimogeni nelle zone attorno ai centri commerciali di Sha Tin al fine di disperdere i manifestanti a seguito dei ripetuti scontri avuti e in risposta all’oltraggio alla bandiera cinese data alle fiamme, secondo i media locali.I componenti dell’unità tattica d’elite, noti come ‘raptor’, sono arrivati alla stazione della metropolitana di Tsing Yi, dopo l’attivazione di ...

A Hong Kong ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia - nel 16esimo weekend consecutivo di proteste : Sabato a Hong Kong ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, nel sedicesimo weekend consecutivo di proteste contro il governo. I manifestanti hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, che a loro volta hanno risposto cercando di disperdere la folla. Sempre

Hong Kong - nuova domenica di proteste : 11.04 Le autorità di Hong Kong hanno tagliato i collegamenti di autobus e treni all' aeroporto internazionale della città, mentre la ex colonia britannica si prepara a una nuova domenica di proteste anti-governative. La polizia anti-sommossa ha preso posizione nella principale stazione di treni che collega allo scalo aeroportuale,nel tentativo di boicottare i piani dei manifestanti di colpire proprio l'aeroporto,l'ottavo più frequentato al ...

Il report di Amnesty International sulle violenze della polizia a Hong Kong : (foto: NTHONY WALLACE/AFP/Getty Images) Alcuni dei manifestanti che negli ultimi mesi sono scesi in piazza a Hong Kong per chiedere più democrazia e meno ingerenza da parte della Cina, sono stati arrestati in modo arbitrario e hanno subito violenza anche quando erano a terra, con le mani ammanettate dietro la schiena. Una percentuale di loro è stata anche minacciata e torturata in carcere. Gli abusi della polizia emergono da un report di Amnesty ...

La Cina ha usato dei “troll di stato“ per mettere in cattiva luce le proteste di Hong Kong : (foto. Anthony Kwan/Getty Images) Questa estate, mentre il mondo intero seguiva l’evolversi delle proteste a Hong Kong e si domandava come e quando la Cina sarebbe intervenuta, migliaia di pseudo-troll – o meglio: utenti con scarsa propensione al dialogo, per così dire – riconducibili al Regno di mezzo cercavano di influenzare il dibattito sui social network in favore di Pechino. Il fatto che la Cina cerchi di influenzare il dibattito ...