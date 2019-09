Antonello Venditti furioso dopo il concerto : “Ci h Anno tagliato la luce per farci smettere - è imbarazzante” : “Stasera ha vinto l’assessore, ci hanno fatto chiudere“. Inizia così il video messaggio pubblicato da Antonello Venditti su Facebook al termine del concerto di giovedì sera nel parco della Cittadella, a Parma. “Ci hanno fatto chiudere. Non mi era mai capitato di finire il concerto perché qualcuno ci toglieva la luce . Mi scuso con il pubblico, è imbarazzante”, ha spiegato il cantautore romano visibilmente arrabbiato ...

Pamela Prati : «Tornerò a fare la soubrette - non dando modo a programmi che h Anno vivacchiato sul mio dolore di vivere di luce riflessa» : Pamela Prati Pamela Prati sembra essere particolarmente loquace in questi ultimi giorni. Dopo aver dichiarato in un’intervista di essere pronta a cambiare vita e nome, salvo poi chiarire meglio tale affermazione, ora mira dritto contro le trasmissioni che hanno affrontato lo scandalo del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone. Ieri, sul suo profilo Instagram, la ’showgirl’ sarda ha postato una foto con Maurizio Costanzo, che ...

CompleAnno Sampdoria - il messaggio di Di Francesco conquista i tifosi blucerchiati : “Ci conosciamo da poco ma quel poco mi e’ bastato per comprendere la bellezza e l’unicita’ dei tuoi colori, il fascino della tua storia, la meraviglia del tuo tifo. Buon Compleanno, U.C. Sampdoria”. E’ questo il tweet del nuovo allenatore dei blucerchiati, Eusebio Di Francesco che ha fatto gli auguri alla società per il suo 73^ Compleanno. Sta per iniziare una stagione importante in casa Sampdoria, ...