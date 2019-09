Terrorismo | individuati presunti foreign fighters | controlli nei porti

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2019) Un’operazione internazionale anti-, cona tappeto neidi 6 Paesi, ha coinvolto anche l’Italia e ha portato all’individuazione di. Tra il 24 luglio e l'8 settembre di quest’anno, nel bacino del Mediterraneo, l’intelligence ha operato per prevenire minacce terroristiche e possibili ingressi in Europa diattraverso i collegamenti marittimi provenienti dal Sud Africa durante l'alta stagione turistica. Tantissimi ia tappeto effettuati nell’operazione “Neptune II” coordinata dall’Interpol, con l’appoggio italiano dello Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale). Supportati da un team Interpol sul campo, operatori di polizia, in 7delle sei nazioni partecipanti - Italia, Algeria, Francia, Marocco, Spagna e Tunisia - hanno effettuato oltre 1,2 ...

