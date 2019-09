SCIOPERO MILANO ATM | 27 SETTEMBRE Ritorno alla normalità? ' Tram fuori servizio'

SCIOPERO per il clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

SCIOPERO Atm Milano 27 settembre : metro ok/ Tram e bus : corse riprese dopo i gretini : Sciopero Atm Milano 27 settembre: metro ok. Le linee di Tram e bus interrotte per la manifestazione pro clima, sono tornate ad essere regolari

SCIOPERO per il clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...

SCIOPERO TRASPORTI ATM - 27 SETTEMBRE/ Milano : circolazione regolare su tutte le linee : SCIOPERO TRASPORTI Atm, 27 SETTEMBRE: a Milano circolazione regolare su tutte le linee come comunicato dalla stessa azienda

SCIOPERO 27 SETTEMBRE PER IL CLIMA/ Sala - il sindaco di Milano : "Vorrei esserci" : SCIOPERO 27 SETTEMBRE per il CLIMA. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, spiega di voler presenziare alla manifestazione in quanto crede nel tema

Lo SCIOPERO dei trasporti di oggi a Milano : Riguarderà i dipendenti di ATM e durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio: gli aggiornamenti e le cose da sapere

SCIOPERO mezzi Atm Milano e Napoli - 27 settembre/ A Roma tutto ok - disagi in Toscana : Sciopero mezzi Atm Milano e Napoli, oggi 27 settembre: circolazione regolare a Roma mentre possibili disagi in Toscana: i dettagli

SCIOPERO per il clima : flash mob - sit-in e manifestazioni Da Milano a Roma : i cortei : Venerdì 27 la terza mobilitazione generale del movimento «Fridays for future». Non solo licei, anche le Università aderiscono all’appello degli attivisti guidati da Greta Thunberg

SCIOPERO per il clima - a Milano si fermano anche i bus : È un venerdì di Sciopero, in molti sensi, il 27 settembre. A quello per il clima dei Fridays For Future si aggiunge lo Sciopero dei mezzi pubblici, a Milano in particolare, e di altre categorie pubbliche e private indetto dai Cobas. CHI SI FERMA A Milano i dipendenti di Atm che aderiscono a Cub Trasporti e Cobas incrociano le braccia per 24 ore. Il servizio potrebbe avere problemi dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 al termine delle corse di ...

Venerdì 27 settembre ci sarà uno SCIOPERO del trasporto pubblico a Milano : Riguarderà i dipendenti di ATM, l'azienda dei trasporti milanese: inizierà alle 8.45 e ci sarà una pausa tra le 15 e le 18

SCIOPERO 27 settembre ATM a Milano : disagi per metro - tram e bus : Giornata di Sciopero il 27 settembre a Milano, quando incroceranno le braccia i dipendenti della società ATM. Sono previsti disagi per chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico per spostarsi e andare al lavoro, come metro, tram e bus. Le due sigle sindacali che hanno indetto l'agitazione sono CUB Trasporti (Confederazione Unitaria di Base) e SOL Cobas (Sindacato Operai in Lotta). Per il capoluogo meneghino, quella di venerdì, sarà una giornata ...

SCIOPERO AEREI - NAPOLI E ATM MILANO - OGGI 6 SETTEMBRE/ Agitazione al via e disagi : SCIOPERO Atm MILANO, NAPOLI e AEREI, OGGI 6 SETTEMBRE. Agitazione al via e disagi per i viaggiatori. Le ragioni dello SCIOPERO di Sol Cobas

SCIOPERO Atm Milano - Napoli - aerei : oggi 6 settembre/ Volo cancellato? Ecco cosa fare : Sciopero Atm Milano, Napoli, aerei: oggi 6 settembre. Nel caso in cui il vostro Volo cancellato Ecco alcune indicazioni su come muoversi

SCIOPERO Trenord 22 e 23 settembre : treni a rischio a Milano e in Lombardia : Nel calendario di settembre sono presenti una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Nel corso del mese si registreranno agitazioni sindacali anche nel comparto ferroviario. Una delle proteste più attese andrà a coinvolgere il personale di Trenord in Lombardia. A proclamare l’ennesimo stop in pochi mesi è stata organizzazione ORSA Ferrovie. Lo Sciopero avrà una durata di 23 ore e si svolgerà con varie modalità. Il personale impiegato su ...