OnePlus 7T | caratteristiche | uscita e prezzo La recensione di GQ

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Appena 4 mesi dopo l'di7 Pro, la casa cinese guarda avanti e annuncia7T, l'aggiornamento del suo modello «economico» che punta a prendere levincenti della versione premium per portarle su una fascia dipiù bassa. «si impegna costantemente per offrire la migliore tecnologia ai propri utenti», ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di. «7T è una combinazione di stile e performance, con tecnologie all’avanguardia come il Fluid Display a 90 Hz e una nuova tripla fotocamera, per un’esperienza senza precedenti».7T7T, leIl nuovo7T è più grande (6,55 pollici) ma conserva la bellezza dei modelli precedenti grazie ad un notch più sottile e a bordi e cornici praticamente azzerati. Tutto nuovo il design ...

togone76 : RT @macitynet: OnePlus TV 55Q1 e 55 Q1 Pro, ecco caratteristiche e prezzi - macitynet : OnePlus TV 55Q1 e 55 Q1 Pro, ecco caratteristiche e prezzi - AppleNews_it : RT @pcexpander: OnePlus TV 55Q1 e 55 Q1 Pro, ecco caratteristiche e prezzi -