MacGyver le puntate di giovedì 26 settembre su Rai 4

(Di giovedì 26 settembre 2019)ledi26su Rai 4 Prosegue su Rai 4 l’appuntamento con i nuovi episodi di, del nuovoarrivato alla sua terza stagione (mentre in patria è in partenza la quarta). L’appuntamento con 3 episodi a settimana diè ognisera su Rai 4. Ep. 3×04 La CIA sta operando il de-brifing con Jack per il suo ruolo in Bielorussia. Leanna ha un altro incarico e Mac e Riley vengono mandati a scortare un camion di ossigeno liquido in un ospedale in Georgia, ma i ribelli complicheranno la missione. ep. 3×05 Mac e Jack tornano in Mexico con James per fermare il leader del cartello Luis Gomez con l’obiettivo di farsi dire dove viene tenuto Walsh ex partnere di James. Ma la situazione si complica per una vendetta. Ep. 3×06 Murdoc costringe Mac a ritrovare il figlio Cassian, dopo aver rapito Nasha la ragazza di ...

