Di Maio | chi cambia partito risarcirà M5s | Dal Pd | Vincolo di mandato?

Di Maio : “Senatrice M5s con Renzi? Ne parlerò col Pd - serve vincolo di mandato. E chiederò i 100mila euro di risarcimento a chi lascia” : “Una delle mie senatrici è passata a Renzi? Ne parlerò con il Pd, dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano ad altri gruppi, sia ai gruppi che ce li fanno entrare. E’ il momento di introdurre il vincolo di mandato”. Luigi Di Maio ha annunciato da New York, a margine dell’assemblea generale dell’Onu, che vuole mettere fine al “cambio di casacche” in parlamento. E ha aggiunto che ...

Di Maio : “So che c’è chi non è d’accordo con la mia linea - ma ho l’80% del consenso nel M5s” : Luigi Di Maio sul Corriere della Sera spiega di non aver subito nessun blitz dai senatori pentastellati: "Ho letto il documento con 70 firme. Fa una rivendicazione legittima, ci lavorano degli amici". Il capo politico 5S ha preso delle contromisure per le possibili fughe di pentastellati verso altri partiti: "Ho detto a tutti di registrare le conversazioni se qualcuno viene a fare delle 'avances'".Continua a leggere

Mara Maionchi : “La sentenza sul suicidio assistito è umana e civile - rispettosa della libertà di scelta” : “Finalmente una sentenza umana e civile, rispettosa dell’unico grande tema che accomuna tutte le battaglie sui diritti, la libertà di scelta”. Parole di Mara Maionchi, che proprio qualche giorno fa chiedeva, assieme ai protagonisti di “Liberi fino alla fine” - la grande manifestazione/evento organizzata dall’Associazione Luca Coscioni, in Piazza San Giovanni Bosco, a Roma - risposte al ...

Taglio parlamentari - Di Maio : “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere il governo” : “Oggi è una giornata importante perché da Roma mi arriva la notizia che è stata calendarizzato alla Camera per il 7 ottobre l’ultimo voto per il tagliare 345 parlamentari“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook da New York. “Manteniamo una promessa. Tagliamo le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere governo” L'articolo Taglio parlamentari, Di Maio: “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le ...

C'è nervosismo in casa M5s - aria di fronda : "Di Maio lasci tutti gli incarichi" : "Dobbiamo riportare la democrazia nel Movimento" attacca il senatore Giarrusso: "Luigi agli Esteri? Non ha esperienza". Di...

Regeni - il 7 ottobre Di Maio incontrerà la famiglia alla Farnesina. Pronta a partire la commissione d’inchiesta della Camera : Luigi Di Maio ha scelto tra i primi impegni da ministro degli Esteri un incontro con la famiglia Regeni. Il prossimo 7 ottobre il capo politico M5s li accoglierà alla Farnesina. Nel frattempo, con l’insediamento del nuovo governo, è Pronta a cominciare il suo lavoro anche la commissione monoCamerale d’inchiesta sull’omicidio del ricercatore friulano, trovato morto e con evidenti segni di tortura il 4 febbraio 2016 nella ...

Alto Asige : Biancofiore - ‘Di Maio chieda apertura infrazione per Austria’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Sinceramente dell’Austria non se ne può più, non si puó più tollerare la continua ingerenza negli affari interni dello Stato italiano. Il governo per bocca del ministro Moavero anche a seguito di mie numerose interrogazioni, si era espresso chiaramente negando ogni possibilità di concedere da parte italiana il nulla osta al doppio passaporto alle popolazioni di lingua tedesca e ladina ...

Di Maio chiede il taglio dei parlamentari "per rafforzare la fiducia del governo" : "Il taglio dei parlamentari sarà una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa il governo. Non credo che ci saranno frizioni". Luigi Di Maio, ad Assisi per partecipare al 'Cortile di Francesco', ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se la fiducia riposta nel Pd dipenda dall'approvazione della riforma del taglio dei parlamentari. "Dimostreremo un'altra volta che questo governo è nato contro le poltrone - ha ripetuto il ...

Migranti : Salvini - ‘Di Maio chiacchiera e sbarchi aumentano’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Mentre Di Maio chiacchiera gli sbarchi di clandestini proseguono senza sosta, in aumento del 30% rispetto all’anno scorso. Sindaci e governatori della Lega sono pronti a dire no ad ogni nuovo arrivo”. Lo afferma Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, ‘Di Maio chiacchiera e sbarchi aumentano’ sembra essere il primo su CalcioWeb.