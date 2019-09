Catch vince l’edizione 2019 di Space App Camp

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una app che aiuterà la pesca a raggiungere operazioni sostenibili utilizzando i dati ottenuti dalla missione Copernicus Sentinel-3, ha portato a casa il primo premio nell’edizione di quest’anno diApp, che si è tenuta presso il Centro ESA di Osservazione della Terra a Frascati, Roma. A seguito di una selezione di circa 100 domande di partecipazione, 24 sviluppatori provenienti da nove nazioni hanno preso parte all’ottava edizione di App. L’obiettivo era quello di elaborare idee innovative e non convenzionali per app che utilizzano i dati di monitoraggio della Terra – in particolare quelli provenienti dal programma europeo Copernicus – e rendere le informazioni da satellite accessibili all’utente di tutti i giorni attraverso lo smartphone. Ciascuna delle sei squadre ha avuto una settimana di tempo per creare una app da una delle cinque ...