Sentenza choc della Consulta | l' eutanasia adesso è legale

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Non è l'apertura totale all'che molti speravano e molti temevano. Ma è comunque una rivoluzione. Lasciata da sola a decidere sul reato di agevolazione del suicidio, dopo avere concesso un anno al Parlamento per intervenire con una legge al passo con i tempi, la Corte Costituzionale imbocca una strada decisa: cancella dal codice il reato di "agevolazione al suicidio" previsto dall'articolo 580 del codice penale, e che finora era punito allo stesso modoistigazione. Invece d'ora in avanti a determinate condizioni chi aiuta il prossimo a morire non sarà più punibile.Le condizioni sono che il proposito di suicidio sia "autonomamente e liberamente formatosi" e che il paziente sia "tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intolerabili ma pienamente capace di ...

AlfredoDalFerro : Padova, libico accoltella due carabinieri: sentenza choc, il giudice lo libera - arwen0506 : RT @Charlotte3117: NON CI STO La pedofilia è aberrante Ma non può essere negato il diritto di fare campagne per promuoverla, se… - caterinacorda1 : RT @SecondoPaulo: @claudio_2022 Se i pervertiti non saranno bloccati, fra un po', sparirà anche quella di bambino -