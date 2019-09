Più che importanti novità e problemi risolti in iOS 13 1 | lista ufficiale

Guardian : l’Inter (imperfetta) conferma il buon inizio. Il Milan ha Più domande che risposte : Sul Guardian, Nicky Bandini scrive dell’Inter di Antonio Conte e del momento nettamente migliore che vive la squadra nerazzurra rispetto al Milan di Giampaolo. Martedì sera, dopo il pareggio contro lo Slavia, Conte non è tornato a casa. Era troppo arrabbiato, scrive Bandini. E’ andato direttamente da San Siro al campo di allenamento dell’Inter. “L’unico modo per superare le sue frustrazioni era lavorare”. ...

Prestiti e mutui - perché la cura Bce ha aiutato Più le famiglie che le aziende : Le condizioni di finanziamento per le imprese sono favorevoli da tempo grazie alla politica espansiva della Bce. Dopo il mix di misure annunciato giovedì 12 settembre lo sono ancora di più

Google ha annunciato il suo computer quantistico che esegue calcoli da 10.000 anni in poco Più di 3 minuti : Google avrebbe affermato di aver raggiunto la supremazia quantistica, una pietra miliare per lo sviluppo di computer quantistici. L'annuncio è arrivato in un articolo che sarebbe stato pubblicato sul sito web della NASA prima di essere cancellato. "Per quanto ne sappiamo", si legge nel documento di Google, "questo esperimento segna il primo calcolo che può essere eseguito solo su un processore quantistico". Il documento di ricerca di Google si ...

Gazzetta : l’Inter può vincere perché ha capito che Più della rosa conta il gruppo : Alberto Cerruti sulla Gazzetta dello Sport si interroga sui motivi per cui l’Inter è prima, ma soprattuto per cui la formazione di Conte potrebbe arrivare a vincere qualcosa in primavera. Ogni tifoso ha i suoi motivi che possono essere ricercati nei nuovi acquisti o nella guida di Conte Il motivo per cui l’Inter può tornare a vincere in primavera, e non soltanto nelle altre stagioni, è il nuovo spirito di gruppo. perché si parla spesso ...

Agorà - Debora Serracchiani accusa : "I migranti che arrivavano dai Balcani non sono stati Più segnalati" : "I migranti che arrivano dalla rotta Balcanica - Austria e Slovenia - sono sempre stati segnalati, all'improvviso non sono stati più segnalati in questi mesi perché c'erano dei problemi tecnici. Lo può chiedere alla Prefettura di Trieste e al ministero degli Interni". Debora Serracchiani, ospite di

"L'SSD di PS5 faciliterà il focus su ciò che è Più divertente" : Molti sviluppatori hanno elogiato l'inclusione delle unità a stato solido nelle console di nuova generazione. Vari addetti ai lavori sono eccitati per ciò che gli SSD potrebbero fare per cambiare il design dei giochi, dai grandi studi a quelli più piccoli.Di recente, Gamingbolt ha condotto un'intervista con Chameleon Games, gli sviluppatori del platform Tamarin e si è finiti a parlare di next gen e di cosa ci si aspetta dai prossimi hardware. ...

Sexting : cos'è e perché (a volte) ci piace farlo Più del sesso reale : Sexting, o stuzzicare il partner con foto hot e testi piccanti per riscaldare l’atmosfera. La società attuale è sospesa in tutto tra reale e virtuale e quindi perché non dovrebbe essere così anche per il sesso? Del resto, condividiamo ormai tutto e quindi perché non utilizzare il cellulare anche per fare sesso. Sexting, che cos'è Il sesso virtuale è una pratica comune, ormai, uomini e donne, con una ...

La stella Più grande che conosciamo? Si chiama “UY Scuti” : Se la Terra è il pianeta roccioso di dimensioni più grandi di tutti gli altri pianeti all’interno del sistema solare, non è il più grande. Il primato, in questo caso, è detenuto da Giove, con un raggio 11 volte maggiore del nostro globo terracqueo. Eppure, quasi tutta la massa del nostro sistema solare è data dal Sole. Dimensioni incredibilmente grandi, per noi, che a confronto potremmo quasi definirci delle “formiche”, ma ...

Grosseto. Città Più sicure grazie a politiche integrate e quartieri che vivono : I vigili di quartiere sono solo uno degli strumenti che la Regione ha deciso di mettere in campo per aggredire

Formula 1 – Lewis Hamilton sempre Più nella storia : eguagliato un record pazzesco di Michael Schumacher : Lewis Hamilton eguaglia un record di Michael Schumacher durante la gara di Singapore: il pilota Mercedes ha guidato in testa ben 142 gare Nonostante la gara di Singapore non si sia conclusa secondo le attese, Lewis Hamilton ha comunque un valido motivo per sorridere. Il pilota Mercedes ha infatti eguagliato un record di proprietà di Michael Schumacher. Hamilton, grazie ad alcuni giri passati in testa sul tracciato di Marina Bay, ha toccato ...

La7 - Ronzulli addenta uno snack al cioccolato in diretta tv : “Mangio merendine perché a furia di tassarle non le faranno Più” : La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha mangiato una merendina durante la diretta di L’aria che tira, su La7. “Mangio merendine perché tra un po’ a furia di tassarle non le produrranno più” ha detto durante il collegamento con lo studio, commentando le parole di Conte che aveva definito “praticabile” un aumento della tassazione sugli snack. “L’educazione alimentare non ce la deve insegnare ...

Cure oncologiche Più efficaci con le dosi radiologiche mirate : ENEA, in collaborazione con Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicanodi Roma, ha realizzato un prototipo che permetterà di misurare in tempo reale e in modo più accurato l’effettiva dose di radiazioni rilasciata e assorbita dal paziente durante il trattamento oncologico. Il progetto RI.GUI.DO – RIlascio a GUIda dosimetrica, finanziato dalla Fondazione Terzo Pilastro, punta a radioterapie più efficaci, ...

Pd : Gentiloni - ‘ragioni di fondo Più che mai attuali - grazie a Zingaretti’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Il periodo dal 7 agosto al 17 settembre è stato un periodo per noi piuttosto straordinario perché entrambe le cose che sono accadute in questi 40 giorni, sia la nascita del nuovo governo e sia l’uscita di Matteo e di altri nostri colleghi, sono due grandi fatti che mettono in discussione le ragioni di fondo della nostra comunità”. Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo alla Direzione ...

Fiorella Mannoia : «Essere appassionati di qualcosa è la Più grande fortuna che si possa avere» : Da venerdì 27 settembre, in radio “IMPARARE AD ESSERE UNA DONNA”, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto dall’artista insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”. Intanto, dopo il grande successo della prima parte del tour nei teatri e nelle arene outdoor, Fiorella Mannoia ...