La bimba portata via da casa dai finti operatori dell' Enpa è tornata dai suoi genitori

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Costanza Tosi Il racconto di mamma Stefania: "Quello che ho vissuto è un incubo che non augurerei a nessuno” "La piccola è". Mamma Stefania esulta al telefono e le sue parole sono un grido di gioia, degno di una battaglia vinta dopo sei messi di lotte, di notti insonni, di processi in tribunale e di visite dagli psicologi. L'avevamo sentita piangere, con il respiro affannato, simbolo di una mamma leonessa che conduce una guerra per riabbracciare l’amorea sua vita: la sua bambina di appena due anni. Oggi Stefania festeggia e sul suo volto torna il sorriso. Nella sua vita si riaprono le portea felicità. Il calvarioa mamma e del suo compagno Marco era iniziato il 3 aprile del 2019. Quella mattina, i servizi sociali si presentarono asua fingendo di esserea protezione animali. Piombarono nell’abitazionea madre e, in pochi minuti, si ...

