Calcio | Gianni Rivera diventa allenatore a 76 anni | superando brillantemente il Master di

Calcio - Gianni Infantino : “Dobbiamo tenere il razzismo fuori dal Calcio e dalla società” : In occasione dei FIFA Football Awards, assegnati questa sera a Milano, ha preso la parola, nel corso della cerimonia, il numero uno del calcio Mondiale, Gianni Infantino, che è tornato a parlare della lotta al razzismo, dopo il nuovo episodio registrato ieri, proprio in Italia. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA. “Ieri abbiamo assistito, nel campionato italiano, ad un nuovo episodio di razzismo. Questo non è più accettabile. ...

Calcio - Gianni Infantino : “L’Italia deve applicare punizioni esemplari per episodi di razzismo” : Nelle ultime settimane si stanno, purtroppo, moltiplicando gli episodi di razzismo negli stadi italiani. Era successo qualche settimana or sono a Cagliari nei confronti dell’interista Romelu Lukaku (dopo che negli anni scorsi era già successo nello stesso stadio sia con Blaise Matuidi, sia con Moise Kean), quindi nella giornata di ieri è toccato a Dalbert nel corso di Atalanta-Fiorentina, solo per citare i due episodi più eclatanti. Nel ...