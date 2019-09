Roma | uccise i due figli nel carcere di Rebibbia Il pm | Assolvetela

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Aurora Vigne La detenuta tedesca il 18 settembre 2018 scaraventò a terra, nel reparto nido deldi, i due, uccidendolii suoi duescaraventandoli a terra nel reparto nido deldi. E ora il pm Eleonora Fini ha chiesto al gup Anna Maria Gavoni di assolvere Alice Sebesta. La detenuta tedesca, secondo Gavoni, è "incapace di intendere e di volere" e proprio per questo meriterebbe l'assoluzione. L'omicidio dei due piccoli avvenne il 18 settembre del 2018 e in seguito la Procura accusò la madre di duplice omicidio. Sebesta si trova attualmente presso il Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere ed è difesa dall'avvocato Andrea Palmiero. La scorsa primavera lo psichiatra Fabrizio Lecher, incaricato di accertare le condizioni di salute della donna al momento del fatto, la definì ...

