Lazio | Inzaghi in conferenza | “Battibecco con Immobile?” | il tecnico risponde così…

(Di martedì 24 settembre 2019) “Domani sarà una partita impegnativa contro una squadra forte. Serviranno coraggio e personalità perché troveremo un ambiente carico e uno stadio pieno che inciterà i nostri avversari fino alla fine. Servirà lucidità”. Sono le parole dell’allenatore della, Simone, nellastampa alla vigilia del match contro l’Inter a San Siro. “Dobbiamo sempre lavorare tutti insieme con i piedi per terra, la squadra ha sempre creato ed è stata in campo anche nelle due sconfitte contro Spal e Cluj, che sono state motivo di grande analisi e, se prese nel modo giusto, ci aiuteranno a crescere. Immobile? Ciro si era scusato con me a fine partita, ieri l’ha fatto davanti a compagni e società. Per compiere quel passo in più, ognuno deve lavorare per il bene della squadra”. “Il ritorno di Conte è stato importante, così come quello di ...

