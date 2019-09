Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) «Il calcio è uno sport diverso. È lo sport di tutti perché possono giocarlo in tanti: alti, bassi, magri, grassi. Sì,l’aspetto atleticodi più rispetto a quando giocavo io. Ma ancora adesso la vera differenza del calcio rispetto agli altri sport è che nonil prototipo del. Non l’hanno individuato. Non c’è una caratteristica fisica per cui potrai dire: diventerà un. A livello scientifico è impossibile individuarlo. E il motivo èsemplice: perché non siamo ancora riusciti a misurare il cervello, le sue capacità. Anche se ci stiamo avvicinando». Parole di Carlointervistato da Massimiliano Gallo per la rivista Civiltà delle macchine della Fondazione Leonardo. «Sono cresciuto in un ambiente in cui l’elemento più importante del calcio era l’occhio. Ti fidavi di ciò che vedevi, delle tue sensazioni. Non c’erano numeri, ...

napolista : Ancelotti: «Il calciatore ideale non esiste, conta molto l’intelligenza. Oggi il calciatore è un’azienda» Intervis… - SiamoPartenopei : Vigliotti: 'Mercato: De Laurentiis ha finalmente acquistato un calciatore voluto da Ancelotti!' - NapoliAddict : Vigliotti: 'Mercato: De Laurentiis ha finalmente acquistato un calciatore voluto da Ancelotti!' | AreaNapoli -