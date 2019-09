Traffico Roma del 23-09-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 19 : 00 : SU VIA APPIA PIGNATELLI PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DELL’ALMONE VERSO IL CENTRO ALTRO INCIDENTE CON FDIFFIOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOLA NEI PRESSI DI VIA LA SPEZIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE Roma CENTRO FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA CODE A ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 18 : 30 : SU VIA APPIA PIGNATELLI PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DELL’ALMONE VERSO IL CENTRO ALTRO INCIDENTE CON FDIFFIOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOLA NEI PRESSI DI VIA LA SPEZIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE Roma CENTRO FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA CODE A ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 18 : 30 : SU VIA APPIA PIGNATELLI PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DELL’ALMONE VERSO IL CENTRO ALTRO INCIDENTE CON FDIFFIOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOLA NEI PRESSI DI VIA LA SPEZIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE Roma CENTRO FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA CODE A ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTI CON CODE TRA BOCCEA E CASSIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, FILE MA PER TRAFIFCO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E RomaNINA INCIDENTI CON RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA FILOMARINO CODE A TRATTI PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA, PIU’ AVANTI RALLENTAEMTNI PER Traffico INTENSO TRA NOMENTANA E ARDEATINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER Roma SUD INCIDENTI CON RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA FILOMARINO CODE A TRATTI PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 17 : 00 : SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE MANZONI, PRIMA PARZIALEMNTE CHIUSA PER PROBLEMI TECNICI INCIDENTE CON CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E TRIONFALE, PROSEGUENDO PER Traffico RALLENETAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E ARDEATINA PER ALTRI INCIDENTI POSSIBILI DISAGI AL Traffico SU VIALE DELLE MILIZIE IN PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO, IN VIA GARGANO ALTEZZA VIA MONTE ALTISSIMO E SU VIALE ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 16 : 30 : SULLA VIA PONTINA IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA IN CITTA’ PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI AL Traffico SU VIALE DELLE MILIZIE IN PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI LAVORI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 15 : 30 : SULLA VIA PONTINA IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE ALTEZZA TOR DE CENCI VERSO POMEZIA IN CITTA’ PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI AL Traffico SU VIALE DELLE MILIZIE IN PROSSIMITA’ DI VIA ANGELO BROFFERIO CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI LAVORI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, DIREZIONE CENTRO. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ BREVI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA ALTEZZA LARGO CAVALIERI DI COLOMBO VERSO VIA DRUSO NON MOLTO IL Traffico SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE CODE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. INCIDENTE ANCHE IN CITTA’ BREVI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA ALTEZZA LARGO CAVALIERI DI COLOMBO VERSO VIA DRUSO NON MOLTO IL Traffico SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE CODE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 12 : 30 : Traffico TORNATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CODE A TRATTI TUTTAVIA ANCORA DA SEGNALARE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. . RESTA CHIUSO IN ZONA TOR SAPIENZA PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico TORNATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CODE A TRATTI TUTTAVIA ANCORA DA SEGNALARE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA. . RESTA CHIUSO IN ZONA TOR SAPIENZA PER ALLAGAMENTI IL TRATTO DI VIA GUGLIELMO SANSONI ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DELLA ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA; CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA. TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA E TRA ARDEATINA E RomaNINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA ...

Traffico Roma del 23-09-2019 ore 10 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA; CODE PER Traffico INTENSO A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA. TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA E TRA ARDEATINA E RomaNINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA ...