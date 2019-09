Più donne nella società significa più sesso e migliore per tutti

In Più di 250 città spagnole si sono tenute manifestazioni per denunciare gravi episodi di violenza sulle donne : Venerdì sera in più di 250 città della Spagna si sono tenute grandi manifestazioni per denunciare diverse gravi violenze sulle donne compiute quest’estate in tutto il paese. I promotori delle manifestazioni hanno detto di avere voluto dichiarare una «emergenza femminista»

"Mai dire mai? È un'espressione maschile - le donne sono Più fedeli ai propri valori" : Guardare avanti "e al tempo stesso restare collegati ad una leadership che continua a catalizzare consensi", perché "se mi state chiedendo se è ora che il presidente Berlusconi vada in pensione, rispondo senz'altro di no". Occorre che ora sia il partito a "cambiare copione", dopo che troppi hanno "accettato la sottomissione" a Lega e FdI. C'è chi ironizza sugli esordi nello spettacolo? Peccato per la "combriccola del fuoco amico" ...

Costrette a rimuovere l'utero per lavorare di Più/ Pratica choc su migliaia di donne : In India migliaia di donne Costrette a rimuovere l'utero pur di lavorare: la Pratica chocc, ecco quale è la situazione attuale.

“Non sei Più tu!”. Uomini e Donne. Eleonora Rocchini asfaltata : la svolta sexy dopo Oscar Branzani non piace : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati ufficialmente. La notizia di un definitivo addio circolava da tempo ma a dare la conferma è stata l’ex protagonista di “Uomini e donne” con un lungo sfogo dal suo account Instagram. “Ecco di cosa sono felice e fiera – ha fatto sapere nelle stories di Instagram – Sono felice di avere 24 anni e di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o per vendetta. Sono contenta di avere sempre ...

Le 100 donne italiane Più influenti nella classifica Forbes 2019 : c’è anche Nadia Toffa : Forbes ha pubblicato la classifica delle 100 donne italiane più influenti, che rappresentano al meglio l'Italia al femminile. La premiazione si terrà questa sera a Milano al Forbes Women’s Party. Nel prestigioso elenco anche Nadia Toffa, la conduttrice tv scomparsa lo scorso 13 agosto e mai dimenticata dal pubblico. Insieme a lei, tra le altre, Diletta Leotta, Sonia Peronaci, Sara Gama e Samantha Cristoforetti.Continua a leggere

Uomini e Donne - Teresa Cilia replica alle ultime anticipazioni : "Schifata - non voglio Più sentire questi discorsi" (video) : Teresa Cilia, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, perché, sul web, è stato fatto il proprio nome accostato, ad alcune presunte affermazioni fatte da Maria De Filippi, nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, contro una persona (non meglio specificata ma chiaramente identificabile) che si è licenziata pretendendo una paga più alta e, scagliandosi, da ingrata, contro Raffaella Mennoia:prosegui ...

Ha l’HIV ma fa sesso non protetto con Più donne : la compagna muore per AIDS - tante altre donne contagiate : Nel pomeriggio di ieri, Lunedì 16 Settembre, in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP di Messina, i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica presso il locale tribunale, insieme all’arma territoriale, hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni, D.D.L., messinese. Le indagini, coordinate dalla procura della repubblica di Messina e condotte dall’aliquota ...

Claudia Ochoa Félix - è morta di overdose la “Kim Kardashian” dei narcos : era una delle donne Più potenti del narcotraffico : Sarebbe stata un overdose a causare la morte di Claudia Ochoa Félix, meglio conosciuta come la “‘Kim Kardashian” del Cartello messicano di Sinaloà. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna, la donna, modella di 34 anni con un grande seguito sui social, aveva partecipato a una festa a base di droga e alcol la notte tra sabato e domenica a Culiacán, la più grande città nello Stato di Sinaloa in Messico, prima di recarsi ...

Petizioni - “dai tempi di denuncia per la violenza sulle donne al revenge porn : i temi di genere mobilitano di Più la rete” : Dalla legge sul revenge porn, alla richiesta di allungamento dei tempi di denuncia per la violenza sulle donne, fino alla cacciata dell’assessore di Pisa, accusato di molestie, Andrea Buscemi. Le tematiche di genere, in Italia, sono tra quelle che mobilitano di più il mondo della rete. Almeno secondo quanto sostiene la piattaforma Change.org, che, a distanza di sei mesi dalla festa delle donne, ha deciso di organizzare una tavola rotonda con le ...

"Cosa hanno Più le donne degli uomini? Riescono ad essere così allegre senza nessun motivo" : Come deve essere un’amica, una persona cioè che si occupa di te quando sei nei guai, qualcuno con cui confidarti quando sei nei casini (ma non solo), condividendo pensieri e cose della vita? Chi è colei al quale possiamo dare tutta la nostra fiducia ben sapendo che non la tradirà mai, a cui chiedere una mano senza che ci sia un interesse personale, che provi gioia a stare con noi anche se non condivide sempre i nostri ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e Teresa Langella sul red carpet di Venezia : "Noi Più degli attori hollywoodiani" : La coppia sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, l'ex corteggiatore replica alle critiche.

Ben Arfa - lo svincolato Più corteggiato che però… rifiuta tutte : “è come con le donne - se nessuna mi attrae…” : Ben Arfa è stato corteggiato da diverse squadre, ma ogni offerta è stata rispedita al mittente: il francese ha spiegato di non essere stato convinto di nessuna proposta Il mercato dei principali campionati europei è ormai concluso, ma si può ancora operare in cerca di qualche calciatore svincolato che possa puntellare la rosa. Fra i giocatori senza contratto, Hatem Ben Arfa è sicuramente uno dei più intriganti. Il fantasista franco-tunisino è ...

Il lavoro di domani : le donne le Più colpite dall’automazione : Robot e rivoluzione tecnologica: i lavori che sparirannoRobot e rivoluzione tecnologica: i lavori che sparirannoRobot e rivoluzione tecnologica: i lavori che sparirannoRobot e rivoluzione tecnologica: i lavori che sparirannoRobot e rivoluzione tecnologica: i lavori che sparirannoRobot e rivoluzione tecnologica: i lavori che sparirannoRobot e rivoluzione tecnologica: i lavori che sparirannoRobot e rivoluzione tecnologica: i lavori che ...

Luca Argentero scatena la bufera : “Parità tra sessi rovina il romanticismo - donne sempre Più forti” : Finisce nel mirino delle critiche un'intervista al divo torinese, che definisce con orgoglio la compagna Cristina Marino una donna "molto poco femminista" e accusa le donne "che si offendono se le apro la portiera della macchina o le verso l'acqua a tavola". A suo dire, "l'ossessione per la gender equality ha inibito l'uomo. Ora ti trovi davanti una che ci "prova"". Duramente attaccato, ha risposto via Twitter.