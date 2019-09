M5S | Paragone | ‘Spadafora democristianoide | no titoli per parlare di Di Battista’

Gianluigi Paragone agente provocatore. "Ora finalmente..." : così farà saltare in aria Pd e M5S in Parlamento : Ora si divertirà, Gianluigi Paragone. Intervistato dal Corriere della Sera, il senatore "dissidente" del Movimento 5 Stelle, uno dei pochi a opporsi apertamente all'inciucio e all'accordo con il Pd, non si è dimesso e anzi ha sfidato i dirigenti del Movimento a cacciarlo. In attesa di una decisione,

Governo - Paragone : “Sarò spina nel fianco del M5S. Conte? Bellissimo pavone nello zoo Ue. Di Maio? Gestisce qualcosa scritto da altri per lui” : “Perché mi sono astenuto sulla fiducia al Governo? Il mio voto non era fondamentale per far cadere il Governo. Se lo fosse stato, figuratevi se mi sarei astenuto. Questo mi consente di fare una politica nel M5s che, secondo me, tra un po’ vedrà qualcuno svegliarsi dall’ipnosi generale. Certo, se avessi votato no, il processo sulla mia espulsione sarebbe stato più facile per il movimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia ...

Gianluigi Paragone - la verità sul patto Pd-M5S in Umbria : "Un bacio mortale - non l'ha deciso Di Maio" : "La mossa non è di Luigi Di Maio, il gioco non è più nelle sue mani". Gianluigi Paragone, intervistato dal Corriere della Sera, commenta così lo scenario di un "patto civico" tra Pd e M5s alle regionali in Umbria. Il senatore grillino, storicamente vicino alla Lega, è stato tra i più duri contestato

Governo - Paragone (M5S) si astiene : “Da sovranisti a euristi. Dite che cambierete l’Ue - ma vi ha già corrotto. Oggi flessibilità è solo morfina” : “Da sovranisti si è diventati euristi. Dite che ‘cambierete l’Europa’, ma vi ha già corrotto. Ho la tentazione di votare no alla fiducia, mi asterrò solo per rispetto di chi crede nella rivoluzione della pochette. Io resto nella trincea contro il fanatismo liberista di questa Unione europea”. Così il senatore dei Cinque stelle Gianluigi Paragone, durante il voto di fiducia al Governo Conte 2, a Palazzo Madama. ...

Governo Conte 2 - Paragone : 'Operazione contro cittadini - tra senatori M5S malumore cresce' : Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, come è noto, hanno trovato un accordo politico per formare una nuova maggioranza e sostenere il Governo appena nominato e presieduto da Giuseppe Conte. Il voto della piattaforma Rosseau ha levato d'impaccio i dirigenti pentastellati rispetto alla direzione politica da intraprendere nello sviluppare un'intesa con i dem. C'è chi, tuttavia, come Gianluigi Paragone, senatore grillino, ha già annunciato ...

Conte 2 - Fattori (M5S) : “Di Maio doveva restare fuori e fare solo capo politico. Paragone? E’ leghista - meglio che se ne vada ‘sua sponte'” : “Accordo col Pd? Questo passaggio non è stato gestito solo da Di Maio, ma da più mani. Lo stesso Beppe Grillo è intervenuto in maniera forte. Peraltro, Di Maio su questa quadratura politica col Pd aveva qualche perplessità. In questi 14 mesi Luigi, a differenza mia, si trovava bene nell’alleanza con la Lega, con cui aveva un feeling molto particolare”. Sono le parole della senatrice M5s, Elena Fattori, nel corso della ...

Gianluigi Paragone : "Comunità M5S ha scelto - ne trarrò le conseguenze" : “Oggi una splendida comunità ha indicato una direzione politica chiara.Ho giocato la mia partita senza risparmiarmi, convinto di tesi anti-sistema e consolidate nel MoVimento. Nel rispetto di questa comunità - che resta la mia comunità e che mi ha mandato in parlamento - deciderò di conseguenza”, ammette la sconfitta Gianluigi Paragone, senatore M5s, strenuo sostenitore del no all’accordo tra ...

Rousseau - la voce nel M5S : "Esito incerto". Casaleggio : "Record mondiale di accessi". Il no di Paragone : Non solo il voto "più atteso", quello sulla piattaforma Rousseau, ma anche quello più "incerto". Lo confermano all'agenzia Agi diverse fonti del Movimento 5 Stelle, che non si sbilanciano sul risultato finale atteso per le 18. Una vittoria del "no" si tradurrebbe in un clamoroso stop alle trattative

Vasco Rossi attacca Paragone (M5S) e i politici : "'C'è chi dice no' lo dico io" : Il cantante reagisce stizzito dopo che il senatore pentastellato ha utilizzato il suo brano per anticipare l'intenzione di voto su Rousseau che deciderà le sorti del nuovo governo con il Pd

Crippa (Lega) : “Nove senatori M5S per il no a Conte se gli garantiamo seggio”. Paragone : “Nessuno è in vendita” : “Mi hanno contattato nove senatori del M5s dicendomi che loro e altri senatori e deputati M5s non vogliono votare la fiducia a questo governo Conte e sono pronti a dire No se gli garantiamo un seggio”. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, parlando al telefono con l’AdnKronos alla vigilia del voto su Rousseau riferisce quanto gli avrebbero detto “eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro ...

Rousseau - il M5S diviso. Di Stefano : "Ecco perché voterò sì". Paragone : "No all'accordo" : Le sorti del nascente esecutivo nelle mani degli attivisti dei 5 Stelle. E molti dirigenti si schierano. Airola, Di Stefano...

Governo M5S-Pd - Paragone la prende bene e cita Bennato : “Domani ti abituerai a risponder sempre di sì e a comportarti da persona civile” : Gianluigi Paragone, che già nei giorni scorsi non aveva mancato di sottolineare la sua contrarietà all’ipotesi di un Governo Conte sostenuto da M5s e Pd, si lascia andare ad uno sfogo musicale. Ironicamente ascolta e canta “In fila per tre” di Edoardo Bennato e rimarca: “Ascoltate bene e imparate. E’ il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì ...