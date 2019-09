Ghosteen è il nuovo album di Nick Cave And The Bad Seeds | una sorpresa per tutti i fan

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) IldiAnd The Badarriva come un fulmine a ciel sereno. Nessun annuncio sui social, nessuna propaganda sul web:è stato annunciato sul sito ufficiale del cantautore di Warracknabeal, più precisamente nella sezione Red Hand Files che lo stessoamministra come spazio di dialogo tra lui e i fan. Non è passato molto tempo da quando, dal Red Hand, ha regalato un suo testo a un artista che soffriva del blocco dello scrittore, e dalla stessa piattaforma i fan hanno scoperto che ildiAnd The Badarriverà fra una settimana. L'utente Joe, che scriveva da Bexhill On Sea, aveva semplicemente chiesto quanto tempo mancasse per ascoltare ilè stato lapidario: "La prossima settimana". Il resto è un'esplosione di informazioni: il disco si chiameràe sono state ...

