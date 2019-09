Umbria | il candidato di PD e M5S | è Vincenzo Bianconi

C'è l'accordo M5s-Pd per l'Umbria : il candidato sarà Vincenzo Bianconi : "Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi alla presidenza della Regione Umbria". Lo dichiara Vincenzo Bianconi, già presidente di Federalberghi Umbria. Il nome di Vincenzo Bianconi è circolato nei giorni scorsi come possibile candidato di Pd e M5s alle regionali. Questa mattina, il passo indietro di Francesca Di Maolo aveva riaperto la ...

Vincenzo Bianconi è il candidato presidente dell’Umbria della lista civica sostenuta da PD e M5S : Vincenzo Bianconi, imprenditore di Norcia e presidente di Federalberghi Umbria, si è candidato come presidente dell’Umbria alle prossime elezioni regionali, che si terranno il 27 ottobre. Bianconi sarà a capo di una lista civica sostenuta da Pd e Movimento 5 Stelle.

Umbria - M5S e Pd trattano su candidato presidente : Dopo il via libera della piattaforma Rousseau al Patto civico per l'Umbria, Pd e M5S trattano sul nome del candidato presidente in vista.

Umbria - Pd-M5s verso accordo su candidato governatore. Di Maolo in pole : Francesca Di Maolo, potrebbe essere la candidata governatore dell'Umbria unitaria di M5s e Pd in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre. E' l'ultima mossa, in ordine di tempo, messa in atto dai due alleati del governo Conte 2 e che "fanno un passo indietro", come auspicato dal M5s dopo il voto su Rousseau, e con i Dem che confermano come sia "uno dei nomi su cui si sta ragionando". In sostanza, così si superebbero le candidature ...

Umbria - il 60% dice sì su Rousseau al ‘patto civico’ : Pd e M5s trattano sul candidato : La base approva il 'patto civico per l'Umbria': il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera all'alleanza Pd-M5s per le elezioni regionali in Umbria del prossimo 27 ottobre. Ora Pd e M5s trattano per trovare il nome del candidato. Spunta il nome di Francesca Di Maolo, ma i pentastellati smentiscono. Nicola Zingaretti: "Sono fiducioso".Continua a leggere

Umbria : Fonti M5S - trattativa con Pd va avanti ma non c’è candidato presidente : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Al momento non è stato trovato nessun accordo. Sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra M5S e Pd sul nome del candidato presidente della Regione Umbria. La trattativa va avanti, ma non è stato ancora definito il nome. E’ quanto affermano Fonti M5S. L'articolo Umbria: Fonti M5S, trattativa con Pd va avanti ma non c’è candidato ...

Le distanze Pd-M5S : tempi per taglio parlamentari - candidato Umbria e porti chiusi : I Cinque Stelle chiedono di accelerare i tempi per la riforma costituzionale; il Pd ritiene che prima si debba modificare la legge elettorale. Ad oggi le due forze politiche non hanno individuato il candidato presidente della Regione Umbria per il patto civico al quale stanno lavorando. E nella gestione dei flussi migratori il Movimento chiarisce: porti chiusi fino a quando l’Europa non attiva l’accoglienza

Candidato M5S-Pd regionali Umbria : lite sui nomi - chi sono i papabili : Candidato M5S-Pd regionali Umbria: lite sui nomi, chi sono i papabili L’apertura di Di Maio a un alleanza pre-elettorale per le regionali in Umbria ha fatto discutere tantissimo. Salvini ha parlato di un Di Maio disperato, pronto a tutto pur di conservare la poltrona. Dal lato del PD e de La Sinistra, invece, l’ipotesi è stata ben accolta. Zingaretti ha chiaramente espresso il suo beneplacito ad una intesa pre-elettorale, basata ...

Elezioni Umbria - è subito rissa M5s-Pd sul candidato : È partita a cento all’ora e ha inchiodato dopo pochi metri. La trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico sulle regionali umbre da un lato è delicatissima, foriera di un potenziale cambio radicale del quadro politico italiano e di conseguenza oggetto di valutazioni minuziose, dall’altro deve procedere speditamente per la spada di Damocle della consegna delle liste, da qui a dieci giorni.Il quadro è ...