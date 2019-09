Umbria : Zingaretti - ‘per Italia superiamo differenze’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Il dialogo con il M5S sull’Umbria “è un fatto positivo, si sta verificando se esistono le condizioni per governare insieme. E’ utile per l’Italia e questo sta avendo il sopravvento anche sulle differenze”. Lo afferma il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite de L’Intervista di Maria Latella, su Skytg24.L'articolo Umbria: Zingaretti, ‘per Italia superiamo ...

Umbria : Zingaretti - 'ci sono condizioni per forte candidatura unitaria' : Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Sull'Umbria sono fiducioso. Ci sono le condizioni con lo sforzo di tutti per arrivare a una forte candidatura, unitaria e competitiva per il bene di quella bellissima terra orgoglio di tutta l'Italia". Lo scrive Nicola Zingaretti su Twitter.

M5S-Pd - prove di alleanza. Di Maio : «Patto civico in Umbria». Zingaretti ai suoi : «Errore dividersi» : Dopo l'intesa a livello nazionale democratici e 5 stelle provano a cercare una convergenza anche a livello locale. Luigi Di Maio scioglie la riserva ed annuncia la disponibilità a...

Umbria - Zingaretti : confronto vada avanti : 11.45 "Anche in Umbria il confronto può andare avanti. Ci sono tutte le condizioni per un processo nuovo che valorizzi la qualità e metta al centro il lavoro,la sostenibilità e il bene dei cittadini umbri". Lo scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando le parole di Luigi Di Maio che ha aperto alla possibilità di un'alleanza civica per le regionali in Umbria.

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Regionali - Zingaretti : «Sì ad alleanze». M5S : «Non è all'ordine del giorno». Salvini : «In Umbria vinciamo : «Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni...