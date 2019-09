Serie A | il Cagliari supera con merito il Genoa e fa gioire dopo mesi di digiuno | la

Calcio - Serie A 2019-2020 : Cagliari-Genoa 3-1. Scoppiettante finale di gara - tre punti pesanti per i sardi : Il Cagliari in un pazzo finale di gara si impone per 3-1 sul Genoa nell’anticipo del venerdì sera della quarta giornata della Serie A di Calcio: i sardi passano a condurre grazie al gol di Simeone al 46′, ma vengono raggiunti al minuto 83 da Kouamé. Nel finale di gara però, prima l’autorete di Zapata all’84’, poi la rete di Joao Pedro all’87’, regalano i tre punti agli isolani. Primo tempo soporifero, ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Genoa 3-1 : 22.38 Secondo successo di fila del Cagliari che batte 3-1 il Genoa nell'Anticipo della quarta giornata. Primo tempo intenso ricco di occasioni anche se non arriva il gol.Nella ripresa non passa un minuto e il Cagliari è avanti: cross Ionita, perfetta incornata di Simeone che batte Radu (46'). Finale pirotecnico:il Genoa fa 1-1 con un bel destro di Kouame (83'), un minuto e il Cagliari torna in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di ...

La Lega Serie A non punirà il Cagliari per i cori razzisti a Romelu Lukaku : La Lega Serie A non prenderà provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio per i cori razzisti rivolti dal suo pubblico al centravanti dell’Inter Romelu Lukaku nella seconda giornata di campionato. Nel comunicato ufficiale pubblicato martedì sul sito della Lega, il

Serie A - le ultime dai campi : l’infortunio di Muriel - la situazione di Lazio - Cagliari e Napoli : Si avvicinano le partite di Champions League ma il pensiero è anche rivolto alla prossima giornata del campionato di Serie A, ecco le ultime dai campi. Al lavoro il Cagliari in vista della sfida con il Genoa. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio. La Lazio vuole dimenticare la sconfitta contro la Spal, buona notizia del recupero di Luiz Felipe, out a Ferrara per un problema alla caviglia sinistra, chi ha ...

Le pagelle/ Parma-Cagliari - 1-3 - : i voti della partita - Serie A 2019 - : Le pagelle di Parma Cagliari, 1-3,: i voti della partita, Serie A 2019,. Tutte le votazioni della terza giornata giocata al stadio Tardini

Video/ Parma Cagliari - 1-3 - : highlights e gol - prima gioia per Maran - Serie A - : Video Parma Cagliari, risultato finale 1-3,: gli highlights e i gol della partita giocata al Tardini e valida per la terza giornata di Serie A.

Parma-Cagliari streaming - dove guardare la diretta della partita del campionato di Serie A : Parma-Cagliari streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Parma-Cagliari, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che ...

Serie A - le ultime dai campi : la Roma perde Smalling - problemi anche per Torino - Cagliari e Udinese : La Serie A torna in campo per la terza giornata del campionato, si preannuncia un turno scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si apre con la sentita partita tra Fiorentina e Juventus, poi in campo Roma ed Inter. Nel lunch match della domenica in campo Genoa e Atalanta, poi diversi scontri per la salvezza, la Lazio impegnata sul campo della Spal, la Roma affronta il Sassuolo, il Milan contro ...

Calciomercato - Menez proposto in Serie A : ci pensano Sampdoria e Cagliari : Il Calciomercato si è concluso da pochi giorni, è stata una finestra estiva molto calda con la maggior parte delle squadre che si sono rinforzare, le trattative non sono ancora finite, esiste infatti la possibilità di piazzare nuovi colpi grazie al mercato svincolati. Un calciatore ancora in grado di fare la differenza è sicuramente Jeremy Menez, il francese è reduce dall’esperienza con l’America ed adesso si è svincolato, ...

Serie A - il report degli allenamenti : 4 reti in amichevole per il Cagliari - novità su de Vrij e Ramsey : Cagliari – Sgambata per il Cagliari ad Asseminello nell’allenamento congiunto con il Muravera, formazione militante nel campionato di Serie D. Quattro le reti realizzate, in tre tempi da mezz’ora. Maran ha dovuto fare a meno dei sette calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, mentre Ceppitelli e Cacciatore hanno seguito un programma personalizzato. Al 25′ il Muravera colpisce la traversa con una una ...