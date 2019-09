FOTO – Insigne | “Un grande onore essere tra voi…” Guardate con chi era ieri sera!

Fiorentina-Napoli 3-4 - le pagelle di CalcioWeb : Insigne strepitoso - bene i giovani viola [FOTO] : Fiorentina-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb – E’ appena finita Fiorentina-Napoli. Spettacolo al Franchi con 7 reti. Alla fine è 3-4 per la squadra di Ancelotti. In rete Pulgar, Milenkovic e Boateng per i viola, Mertens, doppietta di Insigne e Callejon per gli ospiti. Spettacolo offensivo con le difese assolutamente da registrare. Non benissimo Dragowski, specialmente sulla rete di Mertens, male in generale i due reparti ...