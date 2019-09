Domenica in | Domenica Live | Live-Non è la d’urso | ospiti e anticipazioni

Il Fatto Quotidiano compie 10 anni – Domenica in edicola 4 pagine di auguri speciali. Ecco quelli di Sabrina Ferilli : Il 23 settembre 2009 usciva il primo numero del Fatto Quotidiano. A distanza di dieci anni ci facciamo gli auguri con quelli ricevuti da tanti amici del nostro giornale, che in tutto questo tempo ci hanno sostenuti e incoraggiati in molte battaglie. In questo video vedete il messaggio di Sabrina Ferilli. Tutti gli altri ve li lasciamo scoprire nelle 4 pagine dedicate sul Fatto in edicola Domenica 22 settembre. L'articolo Il Fatto Quotidiano ...

Domenica In - Mara Venier stende Giulia De Lellis dopo l'intervista : "Ma che razza di persona è?" : Mara Venier è stata intervistata da La Repubblica, nell'edizione in edicola Domenica 21 settembre. Tra i vari argomenti trattati, la conduttrice ha parlato di una delle sue ultime ospiti a Domenica In, in onda su Rai 1: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora anche scrittrice Giulia De Lellis. L'

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una Domenica di forte maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 22 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 22 settembre 2019: Meliton è ancora dispiaciuto per non aver vinto il premio di migliore tutore dell’ordine della regione, ma stavolta Tiburcio e gli altri riescono riescono a farlo star meglio consegnandogli una placca e un diploma. Antolina rode di gelosia all’idea che Elsa stia per sposarsi, soprattutto perché il rapporto dell’odiata Laguna con Alvaro appare perfetto mentre il ...

Liguria Allerta Meteo Arancione per Domenica 22 Settembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Centro Funzionale decentrato Regione Liguria ha emesso un Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica, per rischio Temporali ed Idrogeologico. Liguria Allerta Idrogeologica / Idraulica per piogge diffuse e temporali Domenica 22 Settembre Dalla serata di sabato precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco interesseranno la regione da Ponente in ...

La Venier su Giulia De Lellis : 'L'ho intervistata a Domenica In - ma non so chi sia' : È una battuta piuttosto infelice quella che Mara Venier ha fatto su Giulia De Lellis: intervistata dal quotidiano "La Repubblica" sul successo che ha ottenuto la prima puntata di Domenica In, la presentatrice veneziana ha commentato l'ospitata dell'influencer con parole che stanno facendo discutere. La Venier commenta l'ospitata di Giulia a Domenica In È passata quasi una settimana da quando Mara Venier ha intervistato Giulia De Lellis a ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 22 settembre 2019 : anticipazioni puntata 823 di Una VITA di domenica 22 settembre 2019: Liberto e Felipe si recano da Samuel, che dice loro di essere stato ferito in una rocambolesca rapina in casa. Leonor però non si convince e chiede al giovane Alday dove siano Blanca e Diego. Samuel riesce a convincere la Hidalgo che la coppia ha fatto pace e ha lasciato Acacias. Brutta umiliazione per Antoñito, il quale organizza una sontuosa dimostrazione del tergilune ...

Domenica In - Mara Venier sul suo passato svela : “Non è stato facile” : Mara Venier si sfoga prima di Domenica In: “Sono stata messa da parte” Domani andrà in onda una nuovissima puntata di Domenica In. E saranno tanti gli ospiti intervistati da Mara Venier. Tuttavia oggi ad essere intervistata su Di Più è stata invece quest’ultima, la quale ha parlato del suo difficile passato quando è stata un po’ accantonata dalla Tv. A tal proposito la ‘Zia Mara’ ha confessato di essere stata ...

Toscana Allerta Meteo Arancione Domenica 22 Settembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Centro Funzionale decentrato Regione Toscana ha emesso un Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica, per rischio Temporali ed Idrogeologico. Domenica 22 Settembre 2019 – Rischio Temporali ed Idrogeologico Una intensa perturbazione si muove dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Tempo in peggioramento a partire dalla prossima notte ...

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier : "Mi davano per morta - ora comando io". Il ruolo di Maria De Filippi : Mara Venier è tornata alla conduzione della sua Domenica In su Rai 1, nonostante qualche anno fa Viale Mazzini l'aveva esclusa considerandola ormai troppo 'vecchia'. Ma la titanica zia Mara è tornata in auge con la sua trasmissione, che ha già registrato il plauso del pubblico. In una lunga intervis

Rugby - Mondiali 2019 : calendario partite Domenica 22 settembre. Programma - orari e tv : Terza giornata di gare ai Mondiali di Rugby 2019: ovviamente in corso ancora il primo turno per la fase a gironi. Scende in campo anche la Nazionale italiana: Parisse e compagni affrontano la Namibia. Andiamo a scoprire il Programma delle partite di domani (domenica 22 settembre). Mondiali Rugby 2019 domenica 22 settembre Girone B 7:15 Hanazono Rugby Stadium Italia vs. Namibia (Diretta TV su Rai 2) Girone A 9:45 International Stadium ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Domenica 22 e lunedì 23 settembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 22 e lunedì 23 settembre 2019: Katie chiede ad un incosciente Bill di svegliarsi: sia lei che Will hanno bisogno di lui. Anche Liam parla al padre, informandolo di un’altra nipote in arrivo, e si rammarica di riuscire a parlare con lui solo ora che è in coma. Il detective Sanchez arriva per capire se quanto avvenuto sia stato accidentale o meno. Se Eric rassicura Pam che Quinn non interferirà con ...

Domenica Live e Live Non è la D’Urso : Gli ospiti Della Domenica di Barbara d’Urso! : Barbara d’Urso Domenica sarà impegnata con la prima puntata di Domenica Live e la seconda di Live non è la D’Urso. Una giornata ricca di ospiti e grandi sorprese. Ecco le anticipazioni sulla Domenica di Barbara D’Urso! Inizia la Domenica da urlo di Barbara d’Urso, impegnata già nel pomeriggio con Domenica Live che torna dopo un periodo di vacanza con uno studio tutto nuovo. Una prima puntata quella che Barbara d’Urso ha ...

La Domenica Ventura : arrivano il procuratore Pasqualin - il comico Bagnato e Tacconi. Ospite Roberto Mancini : Simona Ventura - La Domenica Ventura Il diario di bordo, come lo chiama Simona Ventura, segna il giorno 2 per La Domenica Ventura, che torna domani nel dì di festa di Rai 2, anticipando la messa in onda di cinque minuti; la trasmissione inizierà alle 11.55. La Domenica Ventura: gli ospiti della seconda puntata del 22 settembre 2019 La sfida de La Domenica Ventura è ardua (l’esordio si è fermato al 3.98% di share), ma il ...