Diagnosi di Alzheimer ma è depressione | negato risarcimento a 69enne

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Unadie un lungo calvario tra ospedali, medici e terapie farmacologiche. Per arrivare dopo anni alla scoperta che in realtà la malattia che lo aveva colpito era una forma depressiva. È accaduto a P.C. di 69 anni originario di Mazara del Vallo ma residente a Marsala che nel 2005, a seguito di un malore, viene prima ricoverato e poi sottoposto ad accurati accertamenti sanitari da parte della Asl. “Nel 2008 il verdetto dei Sanitari della Commissione medica della Asl di Trapani suona terribile e lapidario – racconta l’avvocato Valentina Gori – al poveretto viene diagnosticata una fase avanzata della malattia die, per questo, viene collocato in aspettativa per causa di servizio“. Inizia il lungo iter medico per l’uomo che “soltanto a seguito di una corretta valutazione sanitaria dei medici dell’ospedale Maggiore ...

