AS Roma femminile | altra partita da tripla | a Firenze torna capitan Bartoli

(Di sabato 21 settembre 2019)– Seconda giornata di campionato e secondo posticipo delle domenica alle 12.30 per le ragazze dell’AS, impegnate domani all’ora di pranzo sul difficilissimo campo della Fiorentina. L’avvio ad handicap delle giallorosse obbliga le calciatrici di Betty Bavagnoli a strappare un risultato positivo allo stadio comunale Gino Bozzi del capoluogo toscano, ma l’avversario di turno è probabilmente ancora più importante rispetto al Milan incontrato all’esordio. C’è da cancellare lo 0-3 fatto registrare una settimana fa, che ha ripiombato pesantemente con i piedi per terra le Capitoline e ci ha detto che per colmare il gap con il terzetto di testa della passata stagione di lavoro da fare ce ne sarà tanto. Fondamentale il rientro in gruppo di, assente per squalifica domenica passata e nuovamente abile e arruolata. Per lei ...

