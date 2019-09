L' Economia di Francesco non gira

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Doveva essere il fiore all’occhiello del Pontificato, la prima delle mission d’ingaggio nelle richieste dei cardinali elettori. E invece, l’dinonper niente. Nonno i conti (deficit raddoppiato nel 2018 a settanta milioni, non basterebbe vendere l’asso argentino Dybala per andare a pari). E nonla governance. Posti chiave, come quello di Prefetto dell’, dopo quasi due anni di “congedo” del cardinale Pell (condannato in primo grado e in appello in Australia per abusi sessuali su minori) , è scoperto a tutti gli effetti da febbraio 2019 senza che ancora sia stato nominato un successore. Mentre le cariche di Presidente dell’Aif ( che controlla l’antiriciclaggio) e di Presidente dello IOR , la cosiddetta banca vaticana sono scadute da mesi, senza che siano state prorogate o rinnovate.O ...

BusinessIabw : ?? Mari e oceani sono un motore per l’economia europea: ne ha parlato ieri a Bari Francesco Paolo Bello, partner di… - Chini_Francesco : @jacopone2 @_Ale48 @colvieux @pdnetwork @jeremycorbyn @BernieSanders @AOC @billy_blog E cmq non mi pare che attuare… - lorenzofurlani1 : RT @Fond_Casoli: INTERVENGONO: Francesco Casoli - Presidente Elica | Marcello Smarrelli - Direttore Artistico FEC | Mario Pelonghini - Pres… -