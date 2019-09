Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 | come vedere in tv e streaming le Farfalle Programma

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Finalmente è arrivata l’ora delleaidiche si stanno disputando a Baku (Azerbaijan), l’Italia scenderà in pedadna sabato 21 settembre per disputare la finale del concorso generale a squadre: dopo cinque giorni riservati alle individualiste, tocca ai team che si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. La nostra Nazionale dovrà difendere l’argento conquistato lo scorso anno, è già certa della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e inseguirà un nuovo podio: Alessia Maurelli e compagne hanno tutte le carte in regola per sognare in grande e punteranno a una top-3 di lusso per lanciarsi con grande convinzione verso i Giochi. L’Italia se la dovràsempre contro la Russia che difenderà il titolo ma anche contro Ucraina e Bulgaria che sono le altre rivali di spessore senza dimenticarsi del ...

zazoomnews : Ginnastica ritmica Mondiali 2019: calendario e orari di oggi. Programma orari e tv. Tutte le azzurre in gara (20 se… - zazoomnews : Ginnastica ritmica Mondiali 2019: Finale all-around Dina Averina per la leggenda. Agiurgiuculese e Baldassarri per… - zazoomblog : Ginnastica ritmica Mondiali 2019: Finale all-around Dina Averina per la leggenda. Agiurgiuculese e Baldassarri per… -