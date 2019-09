Fortnite | un nuovo bug impedisce di raccogliere risorse una volta mimetizzati con il

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) Recentemente i giocatori dihanno scovato unparticolare e fastidioso bug dopo gli ultimi aggiornamenti che riguarda il cespuglio. Questo oggetto in pratica consente di rendersi invisibili dagli altri avversari: tuttavia, in condizioni normali, dovrebbe consentire lo stesso dinecessarie per costruire piattaforme.Purtroppo però, un video pubblicato sul forum di Reddit, mostra un giocatore mimetizzato che non riesce amateriali. Il filmato si incentra sia sul momento prima di equipaggiare il cespuglio, in cui i materiali vengono tranquillamente raccolti, che sulla parte in cui il personaggio è mimetizzato. Il piccone cozza contro un albero, ma il personaggio non è in grado dinulla.Nella fase della costruzione invece, il cespuglio sembra non dare nessun tipo di bug. Il giocatore infatti può tranquillamente costruire piattaforme e ...

Eurogamer_it : Un nuovo bug di #Fortnite impedisce di raccogliere risorse una volta mimetizzati. - infoitscienza : Fortnite x Batman: una data di lancio per il nuovo evento di Epic Games - Yt_feed_ : Nuovo video dei Two Players One Console: FORTNITE MA SENZA TOCCARE TERRA! *BATTLE ROYALE* w/TheMark Guarda su youtu… -