Letizia di Spagna incanta a teatro Ma l’abito oversize la mette in imbarazzo

Fonte : dilei

(Di giovedì 19 settembre 2019)diapre la stagione lirica delReal di Madrid, accompagnando il marito Felipe alla prima del Don Carlo di Verdi. Le loro Maestà sono accolte al grido di “Viva il Re”, come è consuetudine. E la Regina è uno schianto. Abbandonati i pantaloni,ha scelto un sofisticato look total white per l’occasione mondana. Si tratta di un maxi chemisier in seta bianca, del marchio Lola Li. La stoffa lucida illumina la pelle abbronzata della Sovrana che a 47 anni è splendida. Completano l’outfit un paio di Manolo Blanik in PVC ai piedi, i bracciali gemelli di Cartier e dei preziosi orecchini pendenti di De Grisogono. I capelli sono raccolti in un messy bun spettinato e basso, mentre il make up prevede lo smokey eye marrone e un lucidalabbra neutro.è perfetta, se non fosse che l’abitole crea un certo. Complici il ...

TheMichiWay3 : RT @vogue_italia: Letizia Ortiz è super chic anche in pantaloni! Scoprite tutti i dettagli sull'ultimo modello sfoggiato dalla Regina di Sp… - vogue_italia : Letizia Ortiz è super chic anche in pantaloni! Scoprite tutti i dettagli sull'ultimo modello sfoggiato dalla Regina… - infoitcultura : Letizia di Spagna rompe il protocollo: si siede per terra e consola una studentessa -