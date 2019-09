Instagram cancellerà i post su prodotti dimagranti e chirurgia estetica per tutelare i

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Niente più sponsor a diete “miracolose”, peri più giovani.ha annunciato che verranno ime maggiori restrizioni su alcuniche sponsorizzanodietetici e: per alcune pubblicazioni è previsto l’applicazione di un limite d’età, altre verranno completamente rimosse. La decisione è legata alla crescente preoccupazione dell’impatto che questi contenuti possano avere sui più giovani, sulla loro salute mentale e sull’accettazione del proprio corpo. I minori di 18 anni non potranno dunque vedere contenuti che sponsorizzano l’acquisto dio il ricorso al bisturi per correggere tratti fisici. Provvedimenti drastici verranno presi nei confronti di account che offrono codici di sconto per talio definiscono queste diete ...

